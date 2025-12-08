"A háború veszélye sokkal komolyabb, mint azt sokan gondolnák" – Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Háborúellenes Gyűlésen

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlés azért is hozott össze ilyen jelentős tömeget, mert a békepártiság melletti kiálláshoz egy erős, összetartó közösségnek ad teret ez a rendezvénysorozat. A magyar nép a mai napig hordozza a háborús emlékezet súlyos terheit, ezért is érzik ilyen sokan szükségét, hogy az európai háborús pszichózis ellen kiálljanak. Az üzenet aktualitása és fontossága miatt jó eséllyel a további Háborúellenes Gyűléseken is hasonló jelenléttel számolhatunk majd.

Fotó: MW

A Háborúellenes Gyűlés egy lehetőség az összefogásra, az erőre és a közösségre

Kecskeméten a tömegben a békepárti magyarokkal politikusok, médiaszemélyiségek és közszereplők vegyültek. Egy befogadó, összetartó közösséget formáltak, ez pedig egy komoly üzenet szellemében történt. Mindeközben Európában Ukrajna 2029-re tervezett gyorsított uniós csatlakozása után 2030-ban már felkészülne az Oroszország elleni háborúra. Ez egy olyan elképzelés, ami ellen a magyaroknak ki kell állnia.

A háború veszélye sokkal komolyabb, mint azt sokan gondolnák. Európa, annak ellenére, hogy a huszadik század olyan volt amilyen, háborús terveket sző. Lehet, hogy időben és generációs szinten messze vannak a háborútól, de minket magyarokat rettenetesen súlyosan érintett ez és ezt mi mind hordozzuk magunkban.

"Most tenni kell azért, hogy ez a háború ne jöjjön létre. Ne sodródjunk bele az orosz-ukrán háborúba és amiről Európa folyamatosan beszél, hogy ez majd le is zárul békével, akkor majd Oroszországgal szemben egy háborút kell vívni legkésőbb 2030-ban. Ezt állítsuk meg, de mindenképpen. Maradjunk ki magyarok belőle" – nyilatkozta a Metropolnak Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta, hogy ehhez a kiálláshoz erőre, összefogásra és közösségre van szükség. Ez a Háborúellenes Gyűlés pedig remek lehetőségnek bizonyult mindehhez.