Rátgéber László: Az nem a mi háborúnk volt, ahogy ez sem a miénk

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 12:10
mohácsRátgéber László
A sportlegenda is felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen.

Rátgéber László kosárlabda mesteredző volt a negyedik Háborúellenes Gyűlés kerekasztalbeszélgetésének egyik vendége Mohácson, december 13-án. Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Miklósa Erika operaénekesnő valamint Rudán Joe rockénekes mellett beszélgetett a jelen helyzetből, valamint idézte fel a múltat.

Rátgéber László a Háborúellenes Gyűlésen
Rátgéber László a Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW

Rátgéber László a panelbeszélgetés során kiemelte: újvidéki srácként, délvidékinként, egész pontosan bácsföldváriként nőtt fel, így pontosan emlékszik a háború borzalmaira. Felidézte, fiatalon nagy divat volt nézni az Apokalipszis Most és hasonló háborús filmeket, úgy öltöztek, mint ezek szereplői – aztán kitört a háború. "Elmúlt tíz év, és megjött a mi dzsungelharcunk is."

Jött a behívó. Ez nem a mi háborúnk volt, és kit hívtak be először? Természetesen a magyarokat. És most is!

Ezt követően köszönetet mondott Mohácsnak és Pécsnek, valamint az egész vidéknek, hogy akkoriban milyen befogadó volt az újvidékiekkel szemben.

Itt nézd élőben a Háborúellenes Gyűlést!

