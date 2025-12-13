Rátgéber László: Az nem a mi háborúnk volt, ahogy ez sem a miénk

Rátgéber László kosárlabda mesteredző volt a negyedik Háborúellenes Gyűlés kerekasztalbeszélgetésének egyik vendége Mohácson, december 13-án. Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Miklósa Erika operaénekesnő valamint Rudán Joe rockénekes mellett beszélgetett a jelen helyzetből, valamint idézte fel a múltat.
Rátgéber László a panelbeszélgetés során kiemelte: újvidéki srácként, délvidékinként, egész pontosan bácsföldváriként nőtt fel, így pontosan emlékszik a háború borzalmaira. Felidézte, fiatalon nagy divat volt nézni az Apokalipszis Most és hasonló háborús filmeket, úgy öltöztek, mint ezek szereplői – aztán kitört a háború. "Elmúlt tíz év, és megjött a mi dzsungelharcunk is."
Jött a behívó. Ez nem a mi háborúnk volt, és kit hívtak be először? Természetesen a magyarokat. És most is!
Ezt követően köszönetet mondott Mohácsnak és Pécsnek, valamint az egész vidéknek, hogy akkoriban milyen befogadó volt az újvidékiekkel szemben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.