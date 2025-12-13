Less be a kulisszák mögé! Megérkeztek az első fotók a mohácsi Háborúellenes Gyűlésről!

Negyedik alkalommal találkoznak a béke támogatói: a DPK országjárása ezúttal Mohácsra érkezik. 11-től kezdődik a Háborúellenes Gyűlés.

Orbán Viktor a harmadik Háborúellenes Gyűlésen, Kecskeméten. Mohácson is hasonló tömeg várható

Fotó: MW

Noha a rendezvény még nem kezdődött meg, és a vendégek sem foglalhatták el a helyüket, a színfalak mögött már zajlanak az előkészületek. Ebbe engedett betekintést Facebook-oldalán Dr. Hargitai János, aki több fotót és egy videót is megosztott a kulisszák mögül.

Itt nézheted élőben a negyedik Háborúellenes Gyűlést