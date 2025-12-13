Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Less be a kulisszák mögé! Megérkeztek az első fotók a mohácsi Háborúellenes Gyűlésről!

kulisszatitkok
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 09:02
Háborúellenes GyűlésMohács
Hamarosan kezdődik!

Negyedik alkalommal találkoznak a béke támogatói: a DPK országjárása ezúttal Mohácsra érkezik. 11-től kezdődik a Háborúellenes Gyűlés.

Orbán Viktor a harmadik Háborúellenes Gyűlésen, Kecskeméten
Orbán Viktor a harmadik Háborúellenes Gyűlésen, Kecskeméten. Mohácson is hasonló tömeg várható
Fotó: MW

Noha a rendezvény még nem kezdődött meg, és a vendégek sem foglalhatták el a helyüket, a színfalak mögött már zajlanak az előkészületek. Ebbe engedett betekintést Facebook-oldalán Dr. Hargitai János, aki több fotót és egy videót is megosztott a kulisszák mögül.

Itt nézheted élőben a negyedik Háborúellenes Gyűlést

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu