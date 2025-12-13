Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: "Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nemcsak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is"

A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen, a háborúpártiság ellen álltak ki a békeszerető magyarok. Orbán Viktor miniszterelnököt az eddigiekhez hasonlóan nagy taps és üdvrivalgás fogadta. A kormányfő elmondta, kik azok az emberek, akik vakvágányra viszik az uniót és hogy kik fogják finanszírozni ezt a háborút.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés: hogyan lehet nyerni, ha az ellenfél nem a szabályok szerint játszik?

A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, sosem gondolták, hogy fair lapokkal játszanak a másik oldalon. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a brüsszeli politikai elitnek van veszítenivalója. A befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzányúlás egy hadüzenet Magyarország számára.

Vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben. A jogi értelmezés eddig is az ő kezükben volt, de nem lehetett félrehajítani az alapító okiratokat. Most ez történik

– fogalmazott a miniszterelnök. Az európai embereket eddig azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból. Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nem csak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is.

Az európaiak azzal etették a saját polgáraikat most már évek óta Spanyolországtól Dániáig, hogy nem kell izgulnotok, kedves spanyolok és dánok, mert Ukrajna támogatása és az ukrán háború nekünk európaiaknak, a végén egy fillérünkbe se fog kerülni. Nyugodtan támogassátok a háborút, mert nem a zsebetekből fogom kivenni a pénz, hanem majd a befagyasztott orosz vagyonból fogjuk finanszírozni a háborút. Ezt az európaiak elhitték. Mi magyarok nem hittük el, mert láttunk már ilyet

– fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, hogy ezek az európaiak mind meg fognak bukni, mert ki fog derülni, hogy az orosz vagyonból nem finanszírozhatják ezt a háborút. Ezért van rettegésben a brüsszeli elit.

Orbán Viktor elmondta, hogy három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót:

A német kancellár Manfred Weber Ursula von der Leyen

Ők nem azt nézik meg, hogy országonként mennyit kell finanszírozni a háborúra, hanem hiteleket vesznek fel pénzpiacokról. Ezt csinálták a Kádárék is Magyarországon, a végén összeomlott az egész. Van az orosz pénz, vagy az a lehetőség, hogy a tagállamoktól gyűjtenek be pénzt, amely egy nagyobb hitel alapjához szolgálnának

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.