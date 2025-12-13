„Vasárnap 10 órakor” – rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor

Egy valami biztos, hogy Orbán Viktornak nincs túl sok ideje unatkozni, hiszen rengeteg helyen van megjelenése. Szombaton még a Mohácson tartott beszédet a negyedik Háborúellene Gyűlésen, vasárnap reggel pedig már egy Mandiner interjút láthatunk vele.

A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott beszámolója szerint holnap reggel 10-től lesz elérhető a vele készült beszélgetés.

Megkezdtem a decemberi interjú-dömpinget. Vasárnap 10 órakor figyeljétek a Mandiner YouTube-csatornáján. Jó lesz!

- írta a kormányfő.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen