Orbán Viktor: „Legalább 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet”

A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen, a háborús gondolkodás ellen álltak ki a békepárti magyarok. Szóba került azonban a migráció kérdése is, amely Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem a múlt, hanem a jövő generációjának a legfontosabb kérdése, ha túléltük a háborút. Magyarországon a Tisza Párt és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az szerepel, hogy 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.

A Háborúellenes Gyűlés egyik fontos témája volt a migrációs politika (Fotó: MW)

A Háborúellenes Gyűlés egyik fő kérdése – ezért fontos a migrációról beszélni

A háborús veszély utáni második legnagyobb fenyegetés a migráció. Már Brüsszelben sem kérdés, jó döntés volt-e Magyarország részéről, hogy ne engedjenek át bevándorlókat a határon. A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen a kormányfő azt mondta, Magyarország 2016-ban vált veszélyessé Brüsszel számára a migráció szempontjából, mert azóta példaként áll más országok előtt, hogy meg tudja védeni a hazáját - írja a Ripost.

Akkor Európa, bennünket leszámítva, azt mondta, hogy a migráció jó. Magyarország akkor is azt mondta, hogy teljesen félreértik a helyzetet. Több millió ember bejött, ezeket már nem lehet kiküldeni. Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.

– fogalmazott a miniszterelnök. Magyarországon, a választásokon is próbálják érvényre juttatni a migrációs terveiket Brüsszelből. A miniszterelnök szerint fel kell készülni arra, hogy Brüsszel a harmadik magyar választást próbálja megnyerni 2018 óta, amiért Magyarország 2015-ben elutasította a migrációt.

Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak. Ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, ami eleget tesz az ő szándékaiknak. Ezért akartak megbuktatni 2018-ban, 2022-ben és most 2026-ban. A Tisza ennek a szándéknak a megtestesítője, a mostani ellenzéki vezető olyan, mint Márki-Zay Péter, akit előszedtek a kalapból és oda állították, bár Márki-Zay legalább polgármester volt, talán a helyiekért már tett valamit, nem úgy, mint Magyar Péter

– jegyezte meg.