Bokros Lajos rajong a Tisza Párt megszorító csomagjáért

"Én nagyon nagy szeretettel és tisztelettel emlékezem meg arról a 20-30 emberről, aki ennek (a Bokros-csomagnak - a szerk.) a tervezésében és végrehajtásában oroszlánszerepet játszott" - nyilatkozta egy friss interjúban Bokros Lajos, a korábbi szocialista kormány pénzügyminisztere. A politikus neve sokaknak a róla elnevezett Bokros-csomagról lehet emlékezetes, ami a rendszerváltás utáni legbrutálisabb megszorító csomag volt Magyarországon. Bokros Lajos azonban már látja az utánpótlást a baloldalon, nagyon tetszenek neki például a Tisza Párt adóemelési tervei is - írja a Ripost.
Az exminiszter a héten a Klasszis Médiának adott interjút, amelyben közölte, hogy többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is. Ezzel tehát lényegében felmondta a Tisza Párt tervezett több száz oldalas megszorító csomagjának a lényegét.
30 évvel a Bokros-csomag bevezetése után ismét felcsillant a remény a baloldalon, hogy egy népnyúzó megszorító csomaggal lehessen a magyar embereket megsarcolni. A Tisza Párt a kiszivárgott megszorító csomagjával ugyanis éppen erre készül. A nyugdíj rendszert szinte hajszál pontosan úgy alakítaná át Bokros, ahogy Magyar Péterék tennék azt.
Az interjúban szóba került például a nyugdíj. A 14. havi nyugdíj már kifejezetten őrültség, parasztvakítás és szemfényvesztés– kezdte a legfrissebb fejlemény értékelését, a parlament ugyanis az interjú napján, szerdán fogadta el, hogy a 13. havival egy időben jövőre a 14. havi nyugdíj első részletét is kifizetik az időseknek. Bokros nem hagyta szó nélkül előbbit, a 13. havi juttatás ügyét sem, arról azt mondta:
Semmi indoka nincs a 13. havi nyugdíjnak sem, hiszen senki soha nem fizetett 13 havi nyugdíjjárulékot.
Nyugdíjügyben azonban nem állt itt meg. Úgy vélekedett, hogy tovább kell folytatni a nyugdíjkorhatár emelését, a nyugdíjszabályokat pedig úgy kell módosítani, hogy ha valaki hamarabb nyugdíjba megy, kevesebbet kapjon és húsz év múlva ne lehessen szociális ellátást követelni.
Bokros az adórendszer ügyében is pontosan ugyanarra az álláspontra helyezkedett, mint a Tisza Pártnak készített megszorítócsomag elkészítői. Arról beszélt ugyanis, hogy a hazai adórendszer teljesen torz, piac- és növekedésellenes.
Szerinte előbb-utóbb szükség lesz a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére, és úgy vélte, három kulcs lehetne: 10, 20 és 30 százalékos. Ezen kívül a leggonoszabbnak nevezte, hogy a háromgyermekes anyáknak élethosszig tartó szja-mentességet vezettek be.
Biztosan nem a véletlen műve, hogy a Tisza Pártnak készült megszorító csomag szintén háromkulcsos progresszív szja-t tartalmaz, 15, 22 és 33 százalékos kulccsal – nagyon hasonló számokat mondott Bokros is. A tiszás javaslatcsomag szintén kivezetné a legtöbb kedvezményes szabályt, így ez alapján bizonyára búcsút inthetne a több százezer érintett családanya az adómentességének.
Az interjúból kiemelendő még az aranytartalékról szóló rész is. Bokros Lajos szerint most kellene eladni – az elmúlt években tetemesre duzzasztott – jegybanki aranytartalékot, mert most magas az árfolyam, a bevételből pedig lehetne finanszírozni az elmúlt évek jegybanki veszteségét. Arról beszélt, a mai döntéshozók nem értik, hogy az arany monetáris szerepe megszűnt, és csak akkor lehet jelentősége, ha egy ország közelít a fizetésképtelenséghez.
Úgy vélte, az aranytartalék holttőke, nem segíti a gazdasági növekedést, ezért Bokros eladná az egészet és oda fektetné be, ahonnan kamat, hozam remélhető.
Ugyanakkor érdemes megjegyezni: a központi bankok a világban az elmúlt években rekordmennyiségű aranyat vásároltak, ezért is emelkedett az arany ára. Ráadásul soha nem tervezte még ennyi jegybank a világban, hogy aranyat halmoz fel a következő 12 hónapban. Így keresnek ugyanis védelmet a válságok és az infláció ellen.
