Újabb óriási siker: Ilyen volt Curtis és Radics Gigi produkciója

Radics Gigi és Curtis elképesztő energiával lépett a Messzi István Sportcsarnok színpadára a város Háborúellenes Gyűlésén. A többezer fős közönség a tapsvihartól és éljenzéstől alig hallotta a saját szavát, miközben a színpadon újra életre kelt a nagy sikerű „Szabadság vándorai” című dal, amelynek eredetijét maga a legendás Demjén Ferenc írta, és amely mára a szabadság és az összetartás egyik ikonikus himnuszává vált. A dalt Radics Gigi lendületes előadásában és Curtis karakteres rapbetétjével most is újraértelmezve hallhatta a közönség, akik szinte együtt lélegeztek az előadókkal, miközben a dal üzenete átjárta a sportcsarnokot.

Radics Gigi, Curtis és Sárközi Lajos felrobbantották a színpadot (Fotó: MW)

Ekkor mutatta be Curtis és Gigi a Szabadság Vándorait először

A feldolgozás először 2025. október 23-án csendült fel országos szinten, a Kossuth téren, ahol a tömeg szinte egy emberként énekelte velük a számot, és az online térben is villámgyorsan terjedt, 3 milliós nézettséget érve el. Most, Kecskeméten, a koncert hangulata legalább ennyire volt magával ragadó: a közönség együtt énekelte a refrént, a tapsvihar és az éljenzés hullámzott végig a csarnokon, miközben a legendás zenész, Sárközi Lajos játéka különleges, élő atmoszférát teremtett.

Curtisék háta mögött az idén rekordot elérő Békemenet büszke tömegét is láthattuk egy pillanatra (Fotó: MW)

Égető fontosságú a dal üzenete

Az előadás bizonyította, hogy a dal nem csupán nosztalgia: a Radics Gigi és Curtis verzió új életet lehelt a klasszikusba, és a közönség lelkesedése minden várakozást felülmúlt. A „Szabadság vándorai” Kecskeméten ismét megmutatta, hogy képes összekötni generációkat, felemelni a lelket és átadni a reményt, miközben a zene örök értékei új dimenziót kapnak a mai közönség számára.