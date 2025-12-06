Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor megosztotta az első képeket Kecskemétről

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 09:54
kecskemétOrbán Viktor
Kecskemét a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomása.

Már lezajlott két nagysikerű Háborúellenes Gyűlés, most pedig Kecskeméten folytatódik az eseménysorozat, ráadásul ismét teltház várható, hiszen rengeteg az érdeklődő. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta az első képeket a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésről, ahol többek között Curtis, Szabó Zsófi, Radics Gigi és Csiszár Jenő is tiszteletüket teszik.

Ez már 📍Kecskemét!

– írta az alább megtekinthető bejegyzéséhez Orbán Viktor.

