Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor megosztotta az első képeket Kecskemétről

Már lezajlott két nagysikerű Háborúellenes Gyűlés, most pedig Kecskeméten folytatódik az eseménysorozat, ráadásul ismét teltház várható, hiszen rengeteg az érdeklődő. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta az első képeket a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésről, ahol többek között Curtis, Szabó Zsófi, Radics Gigi és Csiszár Jenő is tiszteletüket teszik.

Ez már Kecskemét!

– írta az alább megtekinthető bejegyzéséhez Orbán Viktor.