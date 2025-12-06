Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Háborúellenes Gyűlés: megérkeztek a dedikált Orbán-pulcsik Kecskemétre

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 09:38 / FRISSÍTÉS: 2025. december 06. 09:44
Orbán Viktor dedikálta az ikonikus mintával díszített ruhadarabokat.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor pár hete interjút adott Rónai Egonnak, a beszélgetés közben pedig igazán érdekes jegyzetet készített, ami annyira megtetszett az embereknek, hogy azóta már pólókon, pulcsikon is ott díszeleg. A mai kecskeméti Háborúellenes Gyűlésre nem akármivel készült a miniszterelnök, ugyanis dedikált párat az ikonikus mintával rendelkező ruhadarabok közül.

Íme a dedikálás pillanatai:

Itt pedig már Kecskeméten a dedikált pulcsik:

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
Fotó: MW

