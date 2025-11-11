Íme Rónai Egon interjúja Orbán Viktorral - Videó

Orbán Viktor miniszterelnököt az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egon kérdezte a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott múltheti tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, Matolcsy György korábbi jegybankelnök működéséről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel. Vágatlan interjú