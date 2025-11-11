Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Íme Rónai Egon interjúja Orbán Viktorral - Videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 17:03 / FRISSÍTÉS: 2025. november 11. 17:14
interjúRónai Egon
Orbán Viktor fontos témákról beszélt Rónai Egonnal.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor interjút adott Rónai Egonnak a Mérleg című műsorban, ahol fontos témákról beszéltek.

Orbán Viktor miniszterelnököt az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egon kérdezte a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott múltheti tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, Matolcsy György korábbi jegybankelnök működéséről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel. Vágatlan interjú

– olvasható a videónál.

Orbán Viktor és Rónai Egon / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal

– osztotta meg az interjú hírét Orbán Viktor.

Itt lehet megnézni Rónai Egon interjúját Orbán Viktorral:

 

