Dedikált, firkás pulcsikkal készül Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésre

Nem akármilyen meglepetéssel kedveskedik Orbán Viktor azoknak, akik ellátogatnak a harmadik alkalommal megtartott Háborúellenes Gyűlésre, aminek ezúttal Kecskemét ad otthont.

Orbán Viktor jegyzete új pulcsira került a Háborúellenes Gyűlés kedvéért

Amióta Orbán Viktor az ATV-interjút követően megmutatta, milyen jegyzeteket készít egy-egy beszélgetés során, azóta a fél ország rajong az úgynevezett "Orbán-firkáért". Amióta a miniszterelnök megadta az engedélyt, mindenki ilyen firkás pulcsit akar. Szabó Zsófi az elsők között szerzett be egyet, de aki szeretne egy hasonló példányt birtokolni, annak bizony nincs egyszerű dolga, mert nagy rá a kereslet. Most meg aztán pláne, ugyanis Kecskeméten nem elég, hogy az eddig megszokott fehér helyett piros színben lesz kapható, de ráadásul Orbán Viktor is dedikálta őket - amit meg is mutatott a közösségi oldalán.

A miniszterelnök azt is elárulta: az Orbán-firkás pulcsikból befolyó összeg a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a “Jónak lenni jó!” kampány keretében.