Ezt üzente Orbán Viktor Mikulás napján

December 6-án reggel nagy meglepetés várta a jó gyerekeket, ugyanis aki kitette az ablakba a tiszta csizmácskáját, őt meglepte a Mikulás egy kis ajándékkal. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a Mikulás napját.

Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Ez a reggel más, mint a többi. Boldog Mikulást minden kis és nagy gyereknek!

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.