Ezt üzente Orbán Viktor Mikulás napján

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 07:52 / FRISSÍTÉS: 2025. december 06. 08:29
mikulás csizmatélapó
Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a Mikulás érkezését.

December 6-án reggel nagy meglepetés várta a jó gyerekeket, ugyanis aki kitette az ablakba a tiszta csizmácskáját, őt meglepte a Mikulás egy kis ajándékkal. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a Mikulás napját.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Ez a reggel más, mint a többi. Boldog Mikulást minden kis és nagy gyereknek! 🎅

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
