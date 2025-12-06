Háborúellenes Gyűlés: Fotó a kulisszák mögül - Nem hiszed el, kivel beszélget Rákay Philip!

December 6-án ismét hatalmas érdeklődés övezi a kecskeméti Háborúellenes Gyűlést, amely mára a béke melletti kiállás egyik legismertebb és legnépszerűbb hazai rendezvénysorozatává nőtte ki magát. A Hír TV 11 órától élőben közvetíti az eseményt, nem véletlenül: a hasonló gyűlések eddig is tömegeket mozgattak meg, a résztvevők pedig rendre arról számoltak be, hogy a közösségi élmény, a békéért való összefogás és az egység érzése hatalmas erőt ad a mindennapokban.

Csiszár Jenővel beszélget Rákay Philip a kecskeméti Háborúellenes Gyűlés előtt (Fotó: Mediaworks)

A Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögött ismerős arc tűnt fel: Csiszár Jenő

A helyszínen persze már most nagy a pezsgés: megérkeztek a műsorvezetők, Rákay Philip és Szabó Zsófi, akik minden alkalommal meghatározó alakjai az eseménynek. A színfalak mögött pedig igazi meglepetésvendégek is feltűntek – a rendezvény házigazdái mellett Csiszár Jenő is megjelent, ezzel is tovább emelve a rendezvény fényét.

A Háborúellenes Gyűlések népszerűsége folyamatosan nő, és egyre több magyar érzi fontosnak, hogy személyesen is megjelenjen, ezzel kifejezve: a béke, a nyugalom és a családok biztonsága mindennél többet ér. A kecskeméti esemény is ezt a hangulatot ígéri – erőt, összetartozást és egy olyan közösségi élményt, amely még napokkal később is beszédtéma marad.