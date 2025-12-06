Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kórházigazgató: a béke számunkra azt jelenti, hogy a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 12:32
kecskemétkórház
Dr. Óváry Csaba a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen beszélt erről.

A Ripost írja, hogy a Digitális Polgári Körök szervezésében megrendezett Háborúellenes Gyűlés kecskeméti állomásán a közönség soraiban ült Dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház igazgatója is.

DPK Háborúellenes Gyűlés - Kecskemét 2025.12.06. Dr. Óvári Csaba, Rákay Philip
Dr. Óvári Csaba, Rákay Philip

A vezető orvos Rákay Phillipnek elmondta, hogy bár ebben az évben vette még csak át a nagy múltú intézmény irányítását, a kecskemétiek nagyon nyitottak és támogatóak voltak.  

Nagyon fontos szakmai programokat kezdtünk el idén, ezeket nem sorolnám fel, de mindegyik valamiképpen kapcsolódott a gyermekeke, az édesanyák és a nők egészségéhez

- nyilatkozta az intézmény vezetője. A műsorvezető ezt követően a béke és háború kérdésére tért át. Mint mondta: az orvosok a béke hidjai, a világ egyik legszebb hivatása a világon az emberek gyógyítása. Rákay Phillip arra is rákérdezett, hogy mit szól ahhoz Dr. Óváry Csaba, hogy a szomszédban zajló háborúban egymillió ember már életét vesztette.

Erre nehéz mit mondani, de azt gondolom, hogy a mi munkánk és a béke szorosan összetartozik. Az idén három esetben is hármasikrek születtek az általam vezetett kórházban, ennél szebb szimbólumot el sem tudok képzelni a békével kapcsolatban. A béke számunkra azt jelenti, hogy a nap, mit nap a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani. 

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlés kecskeméti műsorát itt tudod visszanézni:

Dosszié

Dosszié


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
