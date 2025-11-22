Szentkirályi Alexandra: Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk

Azzal kapcsolatban osztott meg egy videót Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, hogy a francia vezérkari főnök arról beszél, hogy a franciáknak el kell fogadniuk: a közelgő háborúban elveszíthetik a fiaikat. Erről írt korábban a lapunk is. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a felvételt megmutatta Szúnyogéknak is, akiknek most volt a 60. házassági évfordulójuk.

József és Anikó nehezen találták a szavakat – nem értették, hogy mondhat bárki ilyet. Nem szeretnének olyan világban élni, ahol négy unokájuk élete veszélyben forog, és ahol a háborútól kell félniük. Európa vezetői és a brüsszeli bürokraták minden áron háborúba akarják sodorni a kontinenst

– közölte a közösségi oldalán Szentkirályi.

De ezt meg kell akadályoznunk – magunkért, gyerekeinkért, unokáinkért

– tette hozzá.

Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk

– zárta végül gondolatait a politikus.

Mint ismeretes, Franciaország fegyveres erőinek minisztere, Catherine Vautrin támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy mutasson erőfeszítést és fogadja el gyermekeinek elvesztését, hogy megvédje nemzeti identitását.

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– jelentette ki a tábornok.