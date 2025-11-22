Orbán Viktor: Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett

Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában – írja Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök szerint Európa előtt két út áll.
Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét
– fogalmazott.
A kormányfő ezt követően kiemelte:
A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai.
Orbán Viktor végezetül pedig elmondta:
Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének.
