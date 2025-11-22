Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Koncz Zsófia: Már csak 39 nap és életbe lépnek az újabb családi adócsökkentések

családi adókedvezmény
A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára fontos bejelentést tett a közösségi oldalán.
Már csak 39 nap és életbe lépnek az újabb családi adócsökkentések –  jelentette be az örömhír közösségi oldalán Koncz Zsófia

Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár
A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta, hogy újabb 50%-kal nő a családi adókedvezmény, valamint SZJA-mentessé válnak a 40 év alatti kétgyermekes anyák

Mostantól a visszaszámlálón mindenki nyomon követheti, mennyi idő van még hátra, és egyszerűen áttekintheti az összes fontos tudnivalót: https://csaladiadocsokkentes.hu/
2025-ben elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját:
• megkezdődött a családi adókedvezmény duplázása: júliustól 50%-kal nőtt az adókedvezmény
• júliustól személyi jövedelemadó-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj
• októbertől a háromgyermekes édesanyák is teljesen SZJA-mentesek lettek

2026. január 1-jétől újabb jelentős adócsökkentések segítik a gyermekes családokat:
• újabb 50%-kal nő a családi adókedvezmény
• a 40 év alatti kétgyermekes anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót
• a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme SZJA-mentes lesz

A nemzeti Kormány vállalta, hogy 2026 után is folytatja a családi adócsökkentést:
• 2027-től a 40–50 éves kétgyermekes anyák is adómentességet kapnak
• 2028-tól ez az 50–60 évesekre is kiterjed
• 2029-től már a 60 év feletti kétgyermekes anyák is személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek
 

– írta Koncz Zsófia, aki így zárta a bejelentését: 

Visszaszámlálás indul!

 

