Koncz Zsófia: Már csak 39 nap és életbe lépnek az újabb családi adócsökkentések

Már csak 39 nap és életbe lépnek az újabb családi adócsökkentések – jelentette be az örömhír közösségi oldalán Koncz Zsófia.

Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta, hogy újabb 50%-kal nő a családi adókedvezmény, valamint SZJA-mentessé válnak a 40 év alatti kétgyermekes anyák.

Mostantól a visszaszámlálón mindenki nyomon követheti, mennyi idő van még hátra, és egyszerűen áttekintheti az összes fontos tudnivalót: https://csaladiadocsokkentes.hu/

2025-ben elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját:

• megkezdődött a családi adókedvezmény duplázása: júliustól 50%-kal nőtt az adókedvezmény

• júliustól személyi jövedelemadó-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj

• októbertől a háromgyermekes édesanyák is teljesen SZJA-mentesek lettek



2026. január 1-jétől újabb jelentős adócsökkentések segítik a gyermekes családokat:

• újabb 50%-kal nő a családi adókedvezmény

• a 40 év alatti kétgyermekes anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót

• a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme SZJA-mentes lesz



A nemzeti Kormány vállalta, hogy 2026 után is folytatja a családi adócsökkentést:

• 2027-től a 40–50 éves kétgyermekes anyák is adómentességet kapnak

• 2028-tól ez az 50–60 évesekre is kiterjed

• 2029-től már a 60 év feletti kétgyermekes anyák is személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek



– írta Koncz Zsófia, aki így zárta a bejelentését: