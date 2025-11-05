Orbán Viktor megerősítette: a háromgyerekes édesanyáknak soha többet nem kell SZJA-t fizetniük

"Megígértük —> megcsináltuk. A háromgyerekes édesanyáknak soha többet nem kell SZJA-t fizetniük" - osztotta meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Remek hírt osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ezt írta Orbán Viktor

És itt nem állunk meg, folytatjuk! Azon dolgozunk, hogy minden édesanya megbecsülve és biztonságban érezhesse magát.

- emelte ki a miniszterelnök.

Ez egy nagy hét. Most fizetik ki az első olyan jövedelmet a dolgozó édesanyáknak, ahol a háromgyermekes édesanyák már nem fizetnek személyi jövedelemadót. Ez azt jelenti, hogy 15%-kal automatikusan megnő a jövedelmük. Édesanyák nélkül nincsenek családok, édesanyák nélkül nincs gyermek, nincs jövő, a hazának sincs jövője. Ezért, bár mindenki maga dönt a személyes életéről, a közösségünknek, a magyar nemzetnek nem mindegy, hogy hogyan döntenek az anyák, vállalnak-e gyermeket vagy nem. Nagy és nehéz dolog gyermeket vállalni és gyermeket nevelni, előteremteni a család biztonságához szükséges jövedelmet szintén nehéz dolog. Egyedül talán nem is minden családnak sikerül. Ezért fontos, hogy a magyar állam, a magyar kormány, mi mindannyian ott legyünk mögöttük és érezzék, hogy egész Magyarország, és annak kormánya is ott áll az édesanyák és a magyar családok mögött, egész életük során számíthatnak ránk

- mondta el a videóban Orbán Viktor.