Bohár Dániel: El kell érnünk, hogy az Európia Unió is a békét akarja!

Bohár Dániel a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen, 2025. 11. 29.szombat

- A háborúban emberek halnak meg. Meg emberi életek mennek tönkre. Az, hogy ki kell állni a háború ellen és minden erőnkkel a békéért kell dolgozni. Ez nem is lehet kérdés egy ember számára

mondta a Ripostnak Bohár Dániel, az ismert riporter, akit a minap az év véleményformálójának választottak az első Mandiner-díj átadógáláján.

Bohár Dániel azt is elmondta, hogy mit tart elhibázottnak az Európai Unió háborúhoz való hozzáállásában:

Az Európai Unió politikájának az egyik fő eszköze az, hogy mondjuk fegyvereket küld, ahelyett, hogy mondjuk azon dolgozna, hogy a feleket a tárgyalóasztalhoz leülteti. Nem értem, hogy miért nem ezen dolgoznak, és miért azon dolgoznak.

"Én örülnék annak, hogy ha az Európai Unióban is látnák azt, hogy végre le kell ülni a tárgyalóasztalhoz, mert ezt a békét csak ott lehet létrehozni." - tette hozzá a népszerű influenszer.