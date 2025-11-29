Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Bohár Dániel: ez már ciki kategória - Fotó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 16:24 / FRISSÍTÉS: 2025. november 29. 16:29
Bohár DánielMagyar PéterHáborúellenes GyűlésNyíregyháza
Fotón prezentálta a riporton, milyen kevesen voltak kíváncsiak Nyíregyházán Magyar Péterre.
Bors
A szerző cikkei

Mint ismert november 29-én Nyíregyházán tartotta meg a második Háborúellenes Gyűlését a kormány. A grandiózus esemény telt házzal zajlott le, Orbán Viktor tapssal és éljenzéssel fogadták a vendégek. Erről galériában is beszámoltunk. 

Deák Ferenc Tér
Fotó: Máté Krisztián / bors

Ahogyan két héttel ezelőtt, november 15-én, úgy most is Magyar Péter rászervezett egy délutáni gyűlést a Tisza Párt számára. Ám ahogy Győrben, úgy most sem fogadta nagy tömeg. Sőt még kevesebben voltak rá kíváncsiak. Erről Bohár Dániel riporter osztott meg egy igazán beszédes fotót a közösségi oldalán. 

Ez a kép Magyar Péterék Nyíregyházi tüncijén készült. Már két hete Győrben is nagyon kevesen voltak, de ez már a ciki kategória. A héten kiderült a Tisza adóprogramja, vagyis adóemelési terveik. Na, erre mondtak ma nemet a nyíregyházi emberek. Bármit hisztizik majd, a képek magukért beszélnek.

- írta bejegyzésében Bohár Dániel. 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

