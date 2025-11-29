Bohár Dániel: ez már ciki kategória - Fotó

Mint ismert november 29-én Nyíregyházán tartotta meg a második Háborúellenes Gyűlését a kormány. A grandiózus esemény telt házzal zajlott le, Orbán Viktor tapssal és éljenzéssel fogadták a vendégek. Erről galériában is beszámoltunk.

Deák Ferenc Tér

Fotó: Máté Krisztián / bors

Ahogyan két héttel ezelőtt, november 15-én, úgy most is Magyar Péter rászervezett egy délutáni gyűlést a Tisza Párt számára. Ám ahogy Győrben, úgy most sem fogadta nagy tömeg. Sőt még kevesebben voltak rá kíváncsiak. Erről Bohár Dániel riporter osztott meg egy igazán beszédes fotót a közösségi oldalán.

Ez a kép Magyar Péterék Nyíregyházi tüncijén készült. Már két hete Győrben is nagyon kevesen voltak, de ez már a ciki kategória. A héten kiderült a Tisza adóprogramja, vagyis adóemelési terveik. Na, erre mondtak ma nemet a nyíregyházi emberek. Bármit hisztizik majd, a képek magukért beszélnek.

- írta bejegyzésében Bohár Dániel.