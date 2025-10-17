Orbán Viktor: Ma az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti Trump-Putyin találkozó elhozza a békét

Orbán Viktor interjút ad a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország! című műsorában. A beszélgetés során valószínűleg szó lesz majd Donald Trump tegnapi bejelentéséről is, amely szerint az amerikai elnök Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Trump-Putyin Budapesten

Beszéltem az amerikai elnökkel korábban is, a békecsúcson. Az utolsó simításokat végezzük egy magyar-amerikai hivatalos washingtoni találkozó ügyében is. Forr a víz mindenhol

– tájékoztatott Orbán Viktor az aktuális helyzetről.

A kormányfő elmondta: Európában kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen tárgyalást, de

Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely.

Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan, cselekvő módon a béke pártján állt. Hozzátette: sajnálja, hogy Ferenc pápa ezt nem élte meg, mert ő volt az, aki a legjobban biztatta őket, hogy tartsanak ki a béke mellett, legyenek állhatatosak.

Emlékeztetett: a migráció idején is úgy tűnt, mintha szembe mennénk az autópályán, de kiderült, mi megyünk jó felé. Mint mondta, régóta miniszterelnök, mindig lojálisak voltak, sosem adtak fel taktikai előnyökért bizonyos pozíciókat, senkit nem szúrtak hátba, még ha ez néha bizonyos hátrányokkal is járt.

Az orosz elnökkel Trump sikeres megbeszélést folytatott tegnap, a két külügyminiszter a nyitva álló kérdéseket próbálja rendezni, és akkor egy hétre rá már találkozhatnak Budapesten.

Állhatatosság és alázat

Arra a kérdésre, enyhülhet-e a Trump-Putyin találkozót követően a hazánkat érintő, Európai Unióból érkező nyomás, az államfő elmondta: Ez a találkozó nem rólunk szól. Persze mindenki izgatott, hiszen egy fontos diplomáciai esemény, ahol nem egyszerű házigazdák vagyunk, hanem egy olyan hely, ahol békét lehet kötni. Ez azonban nem róluk szól, hanem a békéről. Ez egy hároméves történet, ami jól mutatja, sok fajta tudás kell a politikában, de a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. Ha ez sikerül, akkor a dolgok előbb utóbb jóra fordulnak, a legsötétebb órán is.

Ez így volt a migrációban, és most a háború kapcsán. Volt több ellenszélben képviselt téma, amiből nem szabad engednünk. Ugyanazt kellene tennie az Európai Uniónak, hogy tárgyaljunk a háborús felekkel. Saját diplomáciai csatornát kellene működtetnie az uniónak, ahogyan azt Magyarország is tette. Mi voltunk az egyetlen olyan európai ország, aki kezdetektől kezdve azt mondta, hogy a háború rossz, de attól még a diplomácia csatornákat nem szabad elzárni

– fogalmazott Orbán Viktor.