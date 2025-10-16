Budapesten születik meg a békekötés? Orbán Viktor politikája célba ért, nálunk találkozik Trump és Putyin

Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között – jelentette ki az amerikai elnök, miután orosz kollégájával tárgyalt telefonon. Donald Trump azelőtt tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy pénteken az ukrán elnökkel találkozik.

Budapesten hozhat békét a Trump-Putyin találkozó? Fotó: Anadolu via AFP

Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívása után a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy beszélgetésük nagyon produktív volt, és hogy nagy előrelépés történt az orosz vezetővel. Megjegyezte, hogy Putyin gratulált neki a „közel-keleti béke nagyszerű eredményéhez, amiről évszázadok óta álmodoznak”.

Trump közölte, hogy Putyinnal megállapodtak abban, hogy a jövő héten magas szintű tanácsadói találkozóra kerül sor, amelyet az Egyesült Államok részéről Marco Rubio külügyminiszter vezet.

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök.

Hozzátette, hogy holnap a Fehér Házban megvitatja Volodimir Zelenszkijjel a mai, Putyinnal folytatott telefonhívást és sok minden mást.

Trump arról is beszámolt, hogy az ukrajnai háború kérdése mellett az amerikai–orosz kereskedelmi kapcsolatokról is beszéltek, Vlagyimir Putyin pedig köszönetet mondott feleségének, Melania Trumpnak is, hogy foglalkozott a háborúban családjuktól elszakadt ukrán gyerekek ügyével is.

Orbán Viktor politikája meghozta gyümölcsét

Deák Dániel a következő gyorselemzést tette közzé a Facebookon:

"Egészen hihetetlen, de igaz: Magyarországon tartja a békecsúcsot Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ezt maga az amerikai elnök jelentette be.

Ez egyértelmű elismerése Orbán Viktor több éves békepárti erőfeszítéseinek, amiért ugyan az Európai Unión belül folyamatosan támadták, azonban a világban láthatóan komoly elismerést hozott Magyarországnak. Mindez azt is jelzi, hogy minden ellenzéki állítással ellentétben a magyar külpolitika, melynek alapelve, hogy mindenkivel jóban kell lenni, nem elszigetelődést eredményezett Magyarországnak, hanem éppen ellenkezőleg: hazánk ma minden nagyhatalommal jóban van. Így míg korábban Svájcban vagy Bécsben találkoztak ilyen békemegállapodások érdekében, most már Budapesten. Magyarország egyértelműen láthatóvá vált a világtérképen Orbán Viktornak köszönhetően!"