Orbán Viktor: „A legfontosabb most, hogy legyen végre béke. Egy biztos: rajtunk, magyarokon nem fog múlni”

Ahogy azt a Bors már megírta, Donald Trump bejelentette, hogy Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fognak találkozni, hogy béketárgyalásokat folytassanak az orosz-ukrán háború lezárásáról.
Ezzel kapcsolatban most egy hosszabb poszttal jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán, melyben elmondja, hogy "hosszú éjszaka volt, de soha rosszabbat!".
A miniszterelnök ezt követőn elmondta, hogy ez a hét nagy megerősítést jelent a békepárti vezetők hálózatának.
Hétfőn egy lezárhatatlannak tűnő konfliktus indult el a béke irányába, a Közel-Keleti Béketerv aláírásával. Tegnap este pedig újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten. A tegnapi bejelentés azt bizonyítja, hogy a jó ügyek mellett mindvégig ki kell tartani. Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett. Kaptunk érte hideget-meleget. De a Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat.
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor végezetül még elmondta:
A legfontosabb most, hogy legyen végre béke. Egy biztos: rajtunk, magyarokon nem fog múlni. Munkára fel!
