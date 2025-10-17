Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: „A legfontosabb most, hogy legyen végre béke. Egy biztos: rajtunk, magyarokon nem fog múlni”

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 07:23 / FRISSÍTÉS: 2025. október 17. 08:41
Ahogy azt a Bors már megírta, Donald Trump bejelentette, hogy Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fognak találkozni, hogy béketárgyalásokat folytassanak az orosz-ukrán háború lezárásáról. 

Ezzel kapcsolatban most egy hosszabb poszttal jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán, melyben elmondja, hogy "hosszú éjszaka volt, de soha rosszabbat!"

A miniszterelnök ezt követőn elmondta, hogy ez a hét nagy megerősítést jelent a békepárti vezetők hálózatának. 

Hétfőn egy lezárhatatlannak tűnő konfliktus indult el a béke irányába, a Közel-Keleti Béketerv aláírásával. Tegnap este pedig újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten. A tegnapi bejelentés azt bizonyítja, hogy a jó ügyek mellett mindvégig ki kell tartani. Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett. Kaptunk érte hideget-meleget. De a Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat. 

– fogalmazott a kormányfő. 

Orbán Viktor végezetül még elmondta: 

A legfontosabb most, hogy legyen végre béke. Egy biztos: rajtunk, magyarokon nem fog múlni. Munkára fel!

 

 

