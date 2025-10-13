Orbán Viktor és Csányi Sándor nagy bejelentése: felújítják a gödöllői királyi kastélyt

Lázár János közölte hétfőn Gödöllőn, hogy Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen újjáépíti a gödöllői királyi kastélyt, vagyis a Grassalkovich kastélyt, ami otthont ad az Agráregyetem több ezer diákjának is – ez szolgálja a köz és az egyetemi polgárok érdekeit is.

Az OTP Bank elnöke, Csányi Sándor, illetve a bank igazgatósága úgy döntött hogy 50 millió eurót, vagyis körülbelül 20 milliárd forintot áldoz a projektre, a kormány pedig további 20 milliárd forinttal járul hozzá – az eseményen Orbán Viktor is beszélt.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Csányi Sándor elmondta, hogy céljuk, hogy felújítsák a gödöllői Grassalkovich kastélyt, teljesen rendbe tegyék annak zöld környezetét, és olyan hellyé alakítsák, ami színházi előadások és nemzetközi konferenciák lebonyolítására is alkalmas.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor köszönetet mondott mindenkinek, aki gondoskodott a gödöllői királyi kastély fennmaradásáról. Mint kiderült, az újjáépítési program 9 évig tart majd.

Cikkünk frissül.

Itt lehet megtekinteni a bejelentést: