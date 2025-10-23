Gyorselemzés: Orbán Viktor beszéde stratégiai kiállás és cselekvési terv a béke mellett

"A miniszterelnök kijelölte a jövő évi választások tétjét az eddigi legnagyobb és legsikeresebb Békemeneten: szabadság és békepárti jobboldal vagy a brüsszeli háborús logikát átvevő Tisza. Orbán Viktor új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentésinterveit is: Brüsszel ugyanis mostanra kifogyott a pénzből, mégis háborúzni akar. Ehhez a bevételi forrás pedig az adóemelés, ebből fakadnak a tiszás politikusok "elszólásai" is.

Legyen béke - üzente Orbán Viktor Fotó: Kurucz Árpád

Szintén az európai létfeltételeket veszélyeztető brüsszeli terv része Ukrajna EU-felvételének erőltetése, mellyel valójában a háborút importálnák az Unióba, s az újjáépítéshez az uniós és magyar polgárok pénzére is szükség lenne. Mindezzel szemben a magyar jobboldal üzenete világos: "nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!" Stratégiai kiállás ez a béke mellett.

Politikailag pedig egyfajta cselekvési terv is: meg kell akadályozni, hogy Magyarország a háborús szövetség része legyen, le kell leplezni Brüsszel és hazai megbízottjaik elképzeléseit. Orbán Viktor beszédével kifejezetten megerősítette a jobboldal nyitott, néppárti jellegét, mikor hangsúlyozta, hogy az elkövetkező hónapokban azokhoz is szólni kell, akiket a Tisza megtéveszt - hiszen "minden magyar felelős minden magyarért" - írta Szánthó a közösségi oldalán.

