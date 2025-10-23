Furcsa látvány a Békemeneten: Ursula von der Leyen, a bábjátékos, Magyar Péter, a báb

Az október 23-ai Békemenet felvonulóit a Nyugati téri felüljárónál különleges installáció várta: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének hatalmas fotója, aki marionett-bábként mozgatja Magyar Pétert. Kuncoghatnánk is a látottakon, ha nem lennénk vele tisztában: sajnos ez a valóságban is pontosan ugyanígy van. Magyar Péter és a Tisza párt az utóbbi időben számtalanszor bebizonyította, hogy a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.