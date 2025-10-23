Furcsa látvány a Békemeneten: Ursula von der Leyen, a bábjátékos, Magyar Péter, a báb

Az október 23-ai Békemenet felvonulóit a Nyugati téri felüljárónál különleges installáció várta: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének hatalmas fotója, aki marionett-bábként mozgatja Magyar Pétert. Kuncoghatnánk is a látottakon, ha nem lennénk vele tisztában: sajnos ez a valóságban is pontosan ugyanígy van. Magyar Péter és a Tisza párt az utóbbi időben számtalanszor bebizonyította, hogy a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselik.

Furcsa installáció a Békemeneten (Fotó: Ripost)

Videón a Békemenet különös látványa