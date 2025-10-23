BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Furcsa látvány a Békemeneten: Ursula von der Leyen, a bábjátékos, Magyar Péter, a báb

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 14:00 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 14:24
Erre a látványra nem sokan számíthattak. A Békemenet résztvevőit a Nyugati téren különös installáció fogadta.

Az október 23-ai Békemenet felvonulóit a Nyugati téri felüljárónál különleges installáció várta: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének hatalmas fotója, aki marionett-bábként mozgatja Magyar Pétert. Kuncoghatnánk is a látottakon, ha nem lennénk vele tisztában: sajnos ez a valóságban is pontosan ugyanígy van. Magyar Péter és a Tisza párt az utóbbi időben számtalanszor bebizonyította, hogy a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselik.

Videón a Békemenet különös látványa

@ripost.hu

Íme Brüsszel bábja: Magyar Péter! Különleges installáció a Nyugati pályaudvarnál: Ursula Von der Leyen marionett bábuként rángatja Magyar Pétert: pont, mint a való életben! #ripost #brusszel #magyarpeter #ursulavonderleyen #bab

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

