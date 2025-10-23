BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Zászlók a magasban, ameddig a szem ellát: ilyen volt a Békemenet és az állami megemlékezés – galéria

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 16:55 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 17:04
október 23.Orbán Viktor
Képeken a legfontosabb pillanatok. Így zajlott a 11. Békemenet.

Lezajlott az október 23-ai Békemenet, valamint az azt kövező állami ünnepség, megemlékezés is. Összegyűjtöttük a nap legfontosabb pillanatait.

Zászlók sokasága a Kossuth téren, a Békemenetet követő ünnepségen
Zászlók sokasága a Kossuth téren, a Békemenetet követő ünnepségen  Fotó: mw

Az ország minden tájáról érkeztek a Békemenetre

11. alkalommal került megrendezésre a Békemenet. Fricz Tamás, a szervező CÖF-CÖKA alapítója már csütörtök reggel arról beszélt: "Sorsdöntő lesz a Békemenet, az elsőhöz hasonlítható, amikor az emberek azt érezték, hogy meg kell védeni az ország függetlenségét." A tömeg a Császár-Komjádi uszoda előtt kezdett gyülekezni. A Békemenet az Elvis Presley térről indult, a Margit-hídon, a Nyugati téren, majd az Alkotmány utcán át érkezett a Kossuth Lajos térre, ahol az állami ünnepséget tartották, melynek lezárásaként Orbán Viktor mondott beszédet. Gyakorlatilag az ország minden pontjáról érkeztek emberek.

"Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért"

A Békemenet végül negyed 12 körül indult el. Az egyik legnagyobb (és kétségtelenül legmegrázóbb üzenetű) molinón a következő szerepelt: "Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért!" 

A tömeg egyébként úgy hömpölygött át a Margit hídon, hogy szinte a végét sem lehetett látni. Ez a végtelen hömpölygés egyébként az egész Békemenetre jellemző volt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Orbán Viktor is úgy fogalmazott, hogy ezt a tömeget a Holdról is lehet látni... Mindeközben persze időről időre felcsendült a Ria-Ria-Hungária is.

Hatalmas embertömeget mozgósított a Békemenet  Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Sztárok a Békemeneten

Mind a Békemeneten, mind az azt követő állami ünnepségen rengeteg sztár vett részt. Muri Enikő, Cooky, Sasvári Sándor, Nagy Feró, Fásy Ádám, Pataky Attila, Tóth Gabi, Bárdosi Sándor - csak hogy pár nevet említsünk. Ráadásul az ünnepségen Dér Heni és Curtis Demjén Ferenc legendás dalát, a Szabadság vándorait adta elő az egybegyűlteknek. "Amikor megkaptam a felkérést, először azt hittem, hogy ez valami vicc. Elképesztő megtisztelő dolog, hogy az ország egyik legnagyobb ünnepén előadhatjuk ezt dalt a Gigivel" - magyarázta Curtis a Borsnak.

Orbán Viktor: Aki magyar, békét akar!

A Kossuth Lajos tér délután 13 órára teljes szélességében megtelt. Ekkor vette kezdetét az állami ünnepség, melynek lezásáraként, kettő órakor Orbán Viktor kormányfő is színpadra lépett. A miniszterelnök beszédében az 1956-os és a jelenleg zajló eseményeket állította párhuzamba. Kiemelte: ma Európában egyedül Magyarország áll ki a béke mellett. Hangsúlyozta: Brüsszellel ellentétben hazánk mindig is a békét támogatta a háborúval ellentétben. 

Aki magyar, az békét akar. Aki magyar, az élni akar. Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk át a fegyvereinket, nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!

 - üzente.

Az alábbi képre kattintva nézhető végig galériánk a Békemenet és az állami ünnepség kiemelt pillanatairól:

