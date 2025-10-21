Kocsis Máté: minden idők legnagyobb békemenete lehet október 23-án

Kocsis Máté ezt a Tisza Párt elnökére utalva azzal indokolta, hogy Magyar Péter "semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára", ugyanakkor az elmúlt másfél évben "olyan gyűlölethullámot szabadított az országra", "olyan mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg", amely megmozdította a polgári tábort.
Magyar Péter a gyűlölet nagykövete, ebből nem következik semmi, ami jó lenne az országnak, és a polgári tábor a gyűlölet ellen, az ország jövője érdekében, "a minket körülvevő háborús helyzet" miatt nagyon nagy tömegekben fog megjelenni a Békemeneten - vetítette előre. Hozzátette, a résztvevők a békemeneten láthatják azt a rengeteg embert, akik ugyanúgy gondolkodnak a világ nagy dolgairól, mint ők: szeretik a családjukat, nem szeretik a háborút, meg akarják óvni a hazájukat ettől.
A frakcióvezető úgy vélte, "Magyar Péteréknek hidegzuhany lesz, ami csütörtökön történik", azzal fognak találkozni, hogy az ő rendezvényükre azok látogatnak el - kisebb létszámban -, akik élvezik a gyűlölködést, ezt a háborús pszichózist, amibe "az Európai Unió pártjai" "belehergelik a Tiszát és Magyar Pétert is", valamint azok, akik már korábban is gyűlölték, le akarták váltani a jobboldalt, tehát a régi baloldali nomenklatúra képviselői.
Kocsis Máté arra a hírre, miszerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában azt mondta, nem állnak jól a választások előtt fél évvel, azzal reagált, hogy a miniszterelnök ezt nem a teljes politikai közösségre értette, néhány választókerületet érintően beszélt, és arra utalt, hogy a választókerületi vezetőknek fokozni kell a teljesítményüket. "Ne reménykedjenek a telexes, tiszás hadtestek, a nem állunk jól mondat lehet, kedves a fülüknek, de jól állunk" - fogalmazott a frakcióvezető, aki szerint ugyanakkor Magyar Péter egyre rosszabb állapotban van, álhír, hazugságok, adóemelés, adatszivárgások övezi a Tisza tevékenységét.
Ahogy haladunk a választások felé, a nem elkötelezett Fidesz- vagy Tisza-szavazók egyre inkább elbizonytalanodnak abban, vajon jó váltás-e azt a miniszterelnököt, aki a világ vezető hatalmait képes Magyarországra hozni, hogy a szomszédban zajló háborút és az egész kelet-közép-európai folyamatot jó irányba terelje, gazdasági előnyhöz és békéhez juttassa Magyarországot lecserélni arra az emberre, aki lehallgatta a feleségét, hazug és megtagadja a legközvetlenebb munkatársait, ha érdeke úgy kívánja.
Kocsis Máté szólt arról is, elképzelhetőnek tartja, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, a gazdasági terveikről szóló anyagaikban a vállalkozók terheinek növelése, szja-emelés, a jövedelemadó többkulcsossá tétele is szerepel. Ha Tisza-kormány lesz, erre kell számítani, ez egy baloldali program, a Tisza egy baloldali párt, baloldali politikai programot valósít meg - hangoztatta.
A frakcióvezető a műsorban hisztinek nevezete, hogy az Európai Parlamentben vitanapot tartanak a Budapestre tervezett békecsúcsról. Európa vezetőit szemmel láthatóan nem az zavarja, hogy Európában, azon belül Magyarországon van két világhatalom képviselőjének a béke irányába mutató találkozója, hanem az, hogy ők nem ülhetnek az asztalnál, mert őket nem veszik számba - mutatott rá.
Kiemelte: ahelyett, hogy örülnének, van az európai közösségükben egy ország, amelyet és amelynek vezetőjét velük ellentétben komolyan vesznek, és nem problémaként, hanem erőforrásként tekintenének rá, "azon dolgoznak, hogy a rossz végére kerüljenek a dolognak".
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szóvivője a békecsúcsról azt mondta: bár ez nem rólunk fog szólni, mi magyar emberek úgy érezzük, "mégiscsak a mi kormányfőnk, a mi kormányunk, a nemzeti oldal" teremtette meg annak a lehetőségét, hogy "egy ilyen hatalmas" történelmi eseményt Budapesten rendezhessenek meg.
Arra, hogy az embereket foglalkoztatja Putyin esetleges letartóztatása, azt mondta: Magyarország kifejezte, kilép - ezt a szándékát egyértelműsítette - a nemzetközi büntetőbíróság statútumából, és Benjámin Netanjahu esetében a "főpróba megtörtént".
Az alkotmányjogász az EU-miniszterek nyilatkozatáról, miszerint nem helyes Budapesten tartani a békecsúcsot, úgy reagált: "elvtelen, sunyi, gerinctelen politikusok sora" tölti ki most az EU vezetését. A patrióták törnek előre, bár mindenhol próbálják őket akadályozni, de a demokráciának mégiscsak győznie kell, mert nincs más lehetősége Európának, hogy megmaradjon, minthogy a politikai térben a patrióták programját hajtja végre - jelentette ki.
Ifj. Lomnici Zoltán a békemenetet, annak szervezőjeként, történelmi jelentőségűnek nevezte, és rekordrészvételre számít.
Megjegyezte: lesznek békepártiak aznap Budapest utcáin, és lesznek háborúpártiak. Aki a Tisza Pártot támogatja bármilyen módon, az közvetve vagy akár közvetlenül a brüsszeli háborús terveket támogatja - jelentette ki.
Hozzátette: Magyar Péter a mentelmi joga felfüggesztésének elutasítása óta egy "fogott ember", ennél szorosabb emberfogás a magyar politikában talán utoljára a "vészterhes" ötvenes-hatvanas években volt Magyarországon.
Az emberek békemenetre történő buszoztatásáról, ingyen utalványok osztogatásáról szóló hírekre azt mondta: videó jelent meg arról, hogy a tiszásoknak a buszoztatás lehetőségét ajánlják fel.
Felvetette azt is, hogy egy fiatal párt, amely nincs a parlamentben, hogyan tud finanszírozni hatalmas rendezvényeket. Nem véletlen, hogy a Tisza külföldi platformon gyűjt pénzt, arra nem lát rá az adóhatóság - mondta.
Ifj. Lomnici Zoltán jelezte: október 23-án 9 órakor az Elvis Presley téren gyülekeznek, a menet 11 órakor indul, és a tervek szerint 13 órakor a Kossuth téren meghallgatják Orbán Viktort.
