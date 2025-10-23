Kijelentette a tömeg a Békemeneten: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!

Elindult minden idők legnagyobb Békemenetet rengetegen gyűltek össze. Mint azt megírtuk, az ország legtávolabbi részeiből már korán reggel elindultak, az egész ország megmozdult. És hogy miért? Molinóval üzent a tömeg!
Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért
- ezzel a molinóval indult el a hatalmas tömeg. Bayer Zsolt pedig azt üzente: Menjünk, csináljunk történelmet!
Mint azt megírtuk, Orbán Viktor reggel hangsúlyozta, ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!
A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.
- fogalmazott a miniszterelnök, akivel maximálisan egyetértenek a Békemenet résztvevői.
11 óra után 20 perccel, némi csúszással indult el a végül a menet, teljesen megtelt a Margit híd, és a budai hídfő környéke is, még mindig gyűlnek az emberek, ezért lassan halad a Békemenet.
