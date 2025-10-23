Kijelentette a tömeg a Békemeneten: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!

Elindult minden idők legnagyobb Békemenetet rengetegen gyűltek össze. Mint azt megírtuk, az ország legtávolabbi részeiből már korán reggel elindultak, az egész ország megmozdult. És hogy miért? Molinóval üzent a tömeg!

Fontos üzenete van a Békemenetnek

Fotó: Archív

Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért

- ezzel a molinóval indult el a hatalmas tömeg. Bayer Zsolt pedig azt üzente: Menjünk, csináljunk történelmet!

Mint azt megírtuk, Orbán Viktor reggel hangsúlyozta, ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.

- fogalmazott a miniszterelnök, akivel maximálisan egyetértenek a Békemenet résztvevői.