Kijelentette a tömeg a Békemeneten: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 11:41 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 11:47
Elindult a tömeg. Rengetegen vannak a Békemeneten, az üzenet egyértelmű.
Elindult minden idők legnagyobb Békemenetet rengetegen gyűltek össze. Mint azt megírtuk, az ország legtávolabbi részeiből már korán reggel elindultak, az egész ország megmozdult. És hogy miért? Molinóval üzent a tömeg!

Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért

 - ezzel a molinóval indult el a hatalmas tömeg. Bayer Zsolt pedig azt üzente: Menjünk, csináljunk történelmet!

Mint azt megírtuk, Orbán Viktor reggel hangsúlyozta, ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára. 

- fogalmazott a miniszterelnök, akivel maximálisan egyetértenek a Békemenet résztvevői. 

Hatalamas a tömeg a Békemeneten

11 óra után 20 perccel, némi csúszással indult el a végül a menet, teljesen megtelt a Margit híd, és a budai hídfő környéke is, még mindig gyűlnek az emberek, ezért lassan halad a Békemenet.

 

