Békemenet: nincs vége a tömegnek, elképesztő, mennyien özönlenek át a Margit hídon – galéria

Önmagukért beszélnek a fotók. Döbbenetes tömeg gyűlt össze az október 23-ai Békemeneten.

Megtelt a híd: rengetegen érkeztek a Békemenetre

Békemenet: "Soha nem voltunk még ilyen sokan" - üzente Orbán Viktor

Közösségi oldalán e szavakkal összegezte a látványt Orbán Viktor: "Soha nem voltunk még ilyen sokan". És valóban: az a tömeg, az az embermennyiség, aki megjelent, hogy támogassa a kormány békepolitikáját, valamint hangsúlyozza: a szabadság és a béke mindennél többet ér, többet mond alighanem ezer szónál is.