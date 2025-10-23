BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Békemenet: nincs vége a tömegnek, elképesztő, mennyien özönlenek át a Margit hídon – galéria

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 12:13
október 23.tömeg
A fotók magukért beszélnek. Elképesztő tömeg gyűlt össze a Békemeneten.

Békemenet: "Soha nem voltunk még ilyen sokan" - üzente Orbán Viktor

Közösségi oldalán e szavakkal összegezte a látványt Orbán Viktor: "Soha nem voltunk még ilyen sokan". És valóban: az a tömeg, az az embermennyiség, aki megjelent, hogy támogassa a kormány békepolitikáját, valamint hangsúlyozza: a szabadság és a béke mindennél többet ér, többet mond alighanem ezer szónál is. 

békemenet október 23 drón
1/12
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

