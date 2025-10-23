Békemenet: nincs vége a tömegnek, elképesztő, mennyien özönlenek át a Margit hídon – galéria

Önmagukért beszélnek a fotók. Döbbenetes tömeg gyűlt össze az október 23-ai Békemeneten.
Közösségi oldalán e szavakkal összegezte a látványt Orbán Viktor: "Soha nem voltunk még ilyen sokan". És valóban: az a tömeg, az az embermennyiség, aki megjelent, hogy támogassa a kormány békepolitikáját, valamint hangsúlyozza: a szabadság és a béke mindennél többet ér, többet mond alighanem ezer szónál is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.