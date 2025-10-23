Ezt mondta Curtis az október 23-i fellépés után: Demjén Ferenc dalát dolgozták fel Radics Gigivel

Curtis, azaz Széki Attila számára az idei október 23-i állami ünnepség egy olyan pillanat volt, amit pályafutása egyik legfontosabb állomásaként emleget. A rapper Radics Gigivel közösen adta elő Demjén Ferenc legendás dalát, a Szabadság vándorait, amelyet DR BRS újragondolt formájában hallhatott a közönség a Kossuth téren. Curtis elmondása szerint, amikor felkérték a produkcióra, először maga sem hitte el, hogy valóban erről van szó.

Curtis Demjén Ferenc ikonikus dalát adta elő - Fotó: Mediaworks

Curtis Radics Gigivel lépett fel a Békemeneten

„Amikor megkaptam a felkérést, először azt hittem, hogy ez valami vicc. Elképesztő megtisztelő dolog, hogy az ország egyik legnagyobb ünnepén előadhatjuk ezt dalt a Gigivel” – kezdte a Borsnak, majd hozzátette: Demjén Ferenc dalát feldolgozni önmagában is hatalmas megtiszteltetés, hiszen „egy ikonról” van szó, de az, hogy mindezt Magyarország nemzeti ünnepén teheti meg, számára a karrierje egyik csúcspontját jelenti.

Curtis nem izgult a sok ember miatt

Curtis már számtalan alkalommal állt hatalmas tömeg előtt, mégis úgy érezte, súlya van annak, ha egy ilyen eseményen, tízezrek - köztük a miniszterelnök - előtt léphetett színpadra:

Hála a Jóistennek, léptem már föl sok ember előtt, például a Szerencsejáték Zrt. születésnapján, ahol 45 ezer ember volt. Egy idő után már nem is érzékeled, hányan vannak, legyen az húsz vagy hatvanezer, a színpadon ez egy pont után már nem érzékelhető. De az, hogy a Kossuth téren, Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb nemzeti ünnepén, az 56’-os forradalom hősei előtt tisztelegve léphettem föl, az tényleg a szakmám, a karrierem egyik csúcsa

– fogalmazott a Borsnak Curtis.

Fotó: Mediaworks

Curtis szerint az '56-os hősök nélkül semmi sem lenne ugyanaz

A rapper számára a nemzeti ünnep és az ’56-os szabadságharc üzenete mindig is különösen fontos volt. Szerinte a hősök nélkül, akik akkor kiálltak a hazájukért, ma egészen más világban élnénk: „Mert ezek nélkül az emberek nélkül most nem demokráciában élnénk és nem lennénk ott, ahol vagyunk” – mondta határozottan. Curtis büszkén vallja magyarságát, és nem is rejti véka alá, hogy a nemzeti hovatartozás mindig is meghatározta az életét:

Elképesztő büszke vagyok a magyarságomra és a családomra. Számomra ez gyerekkorom óta meghatározza az életem. Én azért újpesti lokálpatriótaként, Újpest-szurkolóként a lelátón is mindig nagyon fontosnak tartottam a nemzeti hovatartozást. Ez aztán az évek múlásával csak egyre erősebb lett, és amióta gyermekem van még inkább meghatározó lett

– árulta el.