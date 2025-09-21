"Vagyunk egy páran" – Tóth Gabi is ott volt a Digitális Polgári Körök találkozóján

Szombaton tartották a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját a Papp László Sportarénában. Mint ismert, a DPK-kat a miniszterelnök tusványosi bejelentése nyomán hozták létre azzal a céllal, hogy online közösséget teremtsenek a magyar kultúra, nyelv és identitás védelmére. A kezdeményezéshez már több mint 70 ezren csatlakoztak, köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok is. A tegnapi eseményen rengetegen megjelentek és felszólaltak, nem csak politikusok és más, közéleti szereplők, de sztárok is. Mikrofont ragadott többek közt Marsi Anikó, Kulcsár Edina, de ott volt Pataky Attila vagy épp Kudlik Júlia is. Instagram-sztorijának tanúsága szerint pedig Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence is ellátogatott a rendezvényre.

Tóth Gabi is megjelent az eseményen

Tóth Gabi is ott volt a Digitális Polgári Körök találkozóján

Az énekesnő Insta-sztoriban jelentkezett be az eseményről. Egy fotón párjával és egy magyar zászlóval látható, sőt, mintha a zászló mögött még valaki, talán egy kisgyermek is megbújna. Egy másik sztoriban pedig egy mini videós beszámolót láthatunk, amihez a "Vagyunk egy páran" sort csatolta.