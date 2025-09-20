Marsi Anikó a DPK-n: Jól érezzük magunkat, és azt gondolom, hogy ezt a fajta biztonságot tudjuk továbbadni a gyerekeinknek

Megható és egyben őszinte pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik ellátogattak a Digitális Polgári Kör (DPK) első országos gyűlésének eseményére a Papp László Sportarénába. Marsi Anikó, a Női kör vezetője ezúttal nem a televíziós kamerák előtt, hanem több ezer ember szeme láttára vallott érzéseiről, múltjáról és arról, mit jelent számára a biztonság.

Marsi Anikó számára fontos a családok ügye (Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN)

Marsi Anikó Női Kör elnökeként szólalt fel

„Megpróbálom összeszedni magam, de megmondom nagyon őszintén, hogy izgulok, mert nem szoktam ilyen sok emberhez beszélni, maximum úgy, hogy van néhány kamera, és most nem látom a kamerákat” – kezdte a szereplését a Tények híradósa.

A Rákay Philip kérdésére adott válasza közben Marsi Anikó nyíltan beszélt arról is, hogy évekkel ezelőtt elvált gyermekei édesapjától, Palik Lászlótól:

Lehet, hogy néhányan tudják, hogy én elváltam néhány évvel ezelőtt a gyerekeim édesapjától, és én azt gondolom, hogy az ember nem jókedvében válik el. Szóval, hogyha mégis ilyet hallok, azon én szoktam csodálkozni

– vallotta be.

Marsi Anikó őszintén vallomást tett több ezer ember előtt(Fotó: Médiaworks)

Mindent a gyerekekért

Elárulta, hogy bár a házassága véget ért, a közös gyerekek miatt mindent megtettek azért, hogy tisztességes kapcsolat maradjon köztük: „Sikerült rendeznem a kapcsolatot azzal a férfival, akivel sok-sok évvel ezelőtt azért kötöttük össze az életünket, hogy legyenek közös gyerekeink. Ezek nagyon okos, nagyon értelmes fiúk, és muszáj volt felnőnünk ahhoz a feladathoz, hogy még ha elvált szülőként is kutya kötelességünk a tisztességesnél is tisztességesebb viszonyt fenntartanunk egymással a gyerekeink érdekében”– vallotta be.

A biztonság a kulcs

Marsi Anikó szerint mindehhez a legfontosabb a biztonság érzése: „Ezt mi akkor tudjuk megoldani, hogyha biztonságban érezzük magunkat. Tehát ha jól érzem magam én is, abban a világban, ami körülvesz, és jól érzi magát ő is. Jól érezzük magunkat, és azt gondolom, hogy ezt a fajta biztonságot tudjuk továbbadni a gyerekeinknek, és nem pedig azt a fajta furcsaságot, ami néha a külvilágból megérkezik, és rosszindulat, vagy ehhez hasonló”– árulta el