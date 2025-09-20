Marsi Anikó a DPK-n: Jól érezzük magunkat, és azt gondolom, hogy ezt a fajta biztonságot tudjuk továbbadni a gyerekeinknek

Megható és egyben őszinte pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik ellátogattak a Digitális Polgári Kör (DPK) első országos gyűlésének eseményére a Papp László Sportarénába. Marsi Anikó, a Női kör vezetője ezúttal nem a televíziós kamerák előtt, hanem több ezer ember szeme láttára vallott érzéseiről, múltjáról és arról, mit jelent számára a biztonság.
„Megpróbálom összeszedni magam, de megmondom nagyon őszintén, hogy izgulok, mert nem szoktam ilyen sok emberhez beszélni, maximum úgy, hogy van néhány kamera, és most nem látom a kamerákat” – kezdte a szereplését a Tények híradósa.
A Rákay Philip kérdésére adott válasza közben Marsi Anikó nyíltan beszélt arról is, hogy évekkel ezelőtt elvált gyermekei édesapjától, Palik Lászlótól:
Lehet, hogy néhányan tudják, hogy én elváltam néhány évvel ezelőtt a gyerekeim édesapjától, és én azt gondolom, hogy az ember nem jókedvében válik el. Szóval, hogyha mégis ilyet hallok, azon én szoktam csodálkozni
– vallotta be.
Elárulta, hogy bár a házassága véget ért, a közös gyerekek miatt mindent megtettek azért, hogy tisztességes kapcsolat maradjon köztük: „Sikerült rendeznem a kapcsolatot azzal a férfival, akivel sok-sok évvel ezelőtt azért kötöttük össze az életünket, hogy legyenek közös gyerekeink. Ezek nagyon okos, nagyon értelmes fiúk, és muszáj volt felnőnünk ahhoz a feladathoz, hogy még ha elvált szülőként is kutya kötelességünk a tisztességesnél is tisztességesebb viszonyt fenntartanunk egymással a gyerekeink érdekében”– vallotta be.
Marsi Anikó szerint mindehhez a legfontosabb a biztonság érzése: „Ezt mi akkor tudjuk megoldani, hogyha biztonságban érezzük magunkat. Tehát ha jól érzem magam én is, abban a világban, ami körülvesz, és jól érzi magát ő is. Jól érezzük magunkat, és azt gondolom, hogy ezt a fajta biztonságot tudjuk továbbadni a gyerekeinknek, és nem pedig azt a fajta furcsaságot, ami néha a külvilágból megérkezik, és rosszindulat, vagy ehhez hasonló”– árulta el
Az eseményen nemcsak Marsi Anikó szavai hatottak mélyen a közönségre: ott volt Rubint Réka is, aki mindig lendületes energiájával vonzza a figyelmet, valamint Szentkirályi Alexandra, aki politikai oldalról erősítette a női kört. A Papp László Sportarénában így valódi sztárparádé kerekedett, amely egyszerre szólt a család, a biztonság és a közösség fontosságáról.
