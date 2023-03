Így él most a Csillag születik felfedezettje, László Attila

2011-ben az egész ország megismerte és emlékezetébe véste László Attilát, a kézdivásárhelyi akkor 14 éves fiút, a „Mátyás királyra emlékeztető frizurájával”, tájszólásával, szívhez szóló, tiszta hangjával.

14 éves korában ismerte meg az ország. ( Fotó: RTL )

A Bors megkereste őt, hogy megtudjuk, hogyan él, kitartott-e ennyi év után is a zenélés mellett.

– 2011-ben volt a Csillag születik, azóta Magyarországon élek, egész konkrétan Szigetszentmiklóson, egy ikerházban, aminek a másik felében a szüleim laknak. Teljes mértékben a zenével foglalkozom, hála istennek, mindig is a zenéből éltem, nekem ez a hivatásom, a munkám – árulta el a kézdivásárhelyi énekes, aki az elmúlt években a járványhelyzet miatt ritkán tudott hazautazni a családjához, ám lapunknak elmondta, idén többször lesz lehetősége meglátogatni a határon túl élő rokonait, ugyanis Erdély-szerte több koncertje is lesz. A múltban azonban a világ legkülönbözőbb pontjain léphetett már fel.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy többször is járhattam külföldön énekelni: nemrég jöttem haza Kanadából, tavaly pedig Ausztráliában léptem fel az ottani magyar közösség előtt. Megtisztelő érzés, hogy ilyen távol a hazámtól is magyaroknak, magyarul énekelhetek – mondta Attila, akinek a 12 évvel ezelőtt jött hirtelen népszerűség felforgatta életét, mint mondja: „erős hírbomba volt”, s bár azóta is aktívan a zenéléssel foglalkozik, már kevesebben ismerik fel az utcán.

– Nincs már az a fajta megbámulás, ami annak idején volt. Ezt nem is bánom annyira. Erdélyben azért jobban megismernek. Érdekes, hogy sokan már nem is arcról azonosítanak be, hanem a hangomról, a tájszólásomról – mondta vidáman.

A 26 éves énekes az elmúlt években nem csak a karrierre koncentrált, ugyanis megismerkedett egy lánnyal, akivel már három éve randizik.

– Kimaxoljuk a randifázist! Az összeköltözésnek és a megállapodásnak még nem jött el az ideje – fogalmazott. A mai felgyorsult világban meglepő lehet lelassult, megfontolt életszemlélete, ám ő ezt nem bánja:

Nem jó a nagy sietség, megvan a gyümölcsöknek is az érési folyamata: nem jó zölden leszedni az almát. Ehető, de savanyú!

– fogalmazott bölcsen Attila. – Egy kedves ismerősöm azt mondta egyszer: „legyek mindig csak rózsabimbó. Mert ha egyszer kinyílok, utána hamar elhervadok” – mesélte az énekes, aki elismeri, hogy talán nem „trendi”, amit képvisel, de szerinte nagy szükség van a mai romlott világban egy kis lelassulásra, és lelket gyógyító zenére is.