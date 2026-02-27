Nagy Duett: „Egyszerűen megőrjít” – Gallusz Nikolett őszintén vallott Gajdos Tamásról

Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett is versenybe szálltak A Nagy Duett 8. évadában, de az eddigi két adás végén sajnos a veszélyzónában találták magukat. Ez persze cseppet sem szegte kedvüket, sőt, szinte idejük sincs bánkódni, ugyanis a műsorvezető egy rosszcsont gyereket meghazudtoló kihívások elé állítja mesterét. Az énekesnő most a Borsnak árulta el, hogy mi folyik valójában A Nagy Duett 2026-os évadának kulisszái mögött.

A Nagy Duett Gajdos Tamás számára egy teljesen új kihívás, ami miatt olykor Gallusz Nikinek sincs egyszerű dolga vele (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Gallusz Nikolett Gajdos Tamás mestereként nem sokat pihenhet, hiszen partnere hatalmas lendülettel veti bele magát a próbákba, amivel jócskán fel is adja neki a leckét. Niki alig győzi visszafogni a műsorvezetőt, hogy ne rohanjon mindig előre.

„Egy produkció felépítése különböző stádiumokból áll, amiket én, aki űzöm ezt a szakmát, már ismerek, de Tamás nem. Tehát, amikor például azt mondom, hogy lejáró próba, ami azt jelenti, hogy megnézzük: a dal közben hány különböző pontján állunk meg a színpadnak, ő azt nem érti. Ilyenkor visszakérdez, hogy mi a ritmus, mi a szöveg, pedig az nem tartozik oda. Tehát, nekem folyamatosan el kell magyarázni, hogy éppen most mit csinálunk” – kezdte a Borsnak a színésznő.

Óriási zűrzavar van benne, miként kell hozzáállni az ilyen zenés-táncos számokhoz, de persze végül megérti, csak addigra én kész vagyok. Mert mondjuk, amikor el kellett kezdenie egy dalt, és közben le kellett segítenie engem egy székről, azt két órán keresztül gyakoroltuk, hogy eltalálja a belépést, és egyszerre kinyújtsa a kezét felém. És ezt úgy mondom, hogy ő egy nagyon jó képességű férfi, mert rendkívül fogékony, csak sokszor szigorúnak kell lennem vele, mert mindent rögtön, azonnal tudni akar, amivel néha egyszerűen megőrjít

– folytatta.

A Nagy Duett új évadában Gajdos Tamás Gallusz Niki oldalán versenyez, de sajnos már kétszer is veszélyzónába kerültek (Fotó: nanasipal/TV2)

A Nagy Duett szereplői olykor vitáznak is

Bár a páros mindkét tagja hatalmas tisztelettel és szeretettel fordul a másik felé, Niki azt is elárulta, hogy Tamás habitusa miatt olykor vitába is keverednek.

Teljesen olyan, mint egy rosszcsont kölyök. Amikor mondom, hogy most el fogjuk mondani ritmusában a szöveget még a dallam nélkül, hogy tanuljuk meg, hol van a hangsúly, akkor visszakérdez: miért nem énekelheti, mert már tudja. És ilyenkor egy kicsit őrmesterkednem kell, hogy nem, ez nem így van, mert ha egyszer meg tudjuk csinálni, nem az a siker, hanem még akkor kell megcsinálni harmincszor

– mesélte nevetve Niki.