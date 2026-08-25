Jávor Tímea: „Itthon én vagyok az első sellőlány”

Kiskorától vonzódott a mitológiához Jávor Tímea, de különösen a sellőkhöz. A róluk szóló történetek mintegy háromezer éve jelen vannak, és szinte minden kultúrában megtalálhatók valamilyen formában. A sellőúszás alapvetően a szinkronúszás, a búvárkodás és a szabadtüdős merülés eszköztárából merít, miközben a környezetvédelem fontosságára is igyekszik ráirányítani a figyelmet. Hazánk első sellőlánya külföldön sajátította el a műfaj alapjait, mielőtt itthon elindította volna az első foglalkozásokat, immár felnőtteknek is.
Jávor Tímea külföldön sajátította el a sellőúszás rejtelmeit. Hazánkban ő az első hivatalos sellőlány, akihez bármilyen korosztály és nem bátran jelentkezhet sellőúszásra.
A sellőúszás a tengerentúlon széles körben ismert műfaj, Magyarországon viszont Tímea volt az első, aki felnőttek képzésével is elkezdett foglalkozni.
„Már gyerekkoromban is nagyon szerettem a sellőket, és bár tinédzserként kinőttem ebből, a tengerparton később is újra és újra előjött a rajongásom” – kezdte Tímea a hot!-nak.
Mindig imádtam a vízben lenni és merülni. Aztán egy nyaralás során a barátnőm mutatott egy videót Hannah Fraserről, ahogy gyönyörű sellőruhában, hatalmas cápákkal, rájákkal és delfinekkel úszott. Ez újra felkeltette az érdeklődésemet. Utánanéztem, hol és hogyan lehetne tanulni ezt, de itthon akkor még csak gyerekeknek szóló sellőoktatást találtam.
„Csatlakoztam hát egy szabadtüdős búváregyesülethez, ahol elsajátítottam a biztonságos merülés és a delfinúszás technikáját. Később Hollandiában találtam egy oktatót, akinél elvégeztem a sellőúszáshoz szükséges képzést, majd Horvátországban gyakorlaton is részt vettem. Később a horvátoknál elvégeztem a PADI sellőoktatói képzését is, így lettem hivatalos sellőoktató. Itthon én vagyok az első sellőlány, aki ezt hivatalosan, egy búvárszervezet oktatójaként csinálja.”
A sellőúszás, bár nálunk ez a műfaj kevésbé van reflektorfényben, ma már bárki számára elérhető hazánkban is, így akár remek családi kikapcsolódás is lehet.
„Húszéves táncosmúlttal kezdtem búvárkodni, ami sokat segített a mozgásanyag elsajátításában, de enélkül is bárki könnyen megtanulhatja a mozdulatokat, nem nevezném nehéznek a műfajt. A sellőúszás lényegében a freediving egy művészi ága: ugyanazokat a biztonsági szabályokat és élettani alapokat használjuk, de nálunk a határok feszegetése helyett az élvezet, az előadásmód és a szórakoztatás áll a fókuszban. Meg kell tanulni nyitott szemmel úszni és mosolyogni a víz alatt, miközben visszatartott lélegzettel működtetjük a szervezetünket. Összességében több nő műveli, de azért férfiak is csinálják, köztük olyanok is, akik professzionális szinten űzik, miközben, ahogy már említettem, a sellőúszás családi kikapcsolódásként is remek program.”
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