Jávor Tímea: „Itthon én vagyok az első sellőlány”

Kiskorától vonzódott a mitológiához Jávor Tímea, de különösen a sellőkhöz. A róluk szóló történetek mintegy háromezer éve jelen vannak, és szinte minden kultúrában megtalálhatók valamilyen formában. A sellőúszás alap­vetően a szinkronúszás, a búvárkodás és a szabadtüdős merülés eszköztárából merít, miközben a környezetvédelem fontosságára is igyekszik ráirányítani a figyelmet. Hazánk első sellőlánya külföldön sajátította el a műfaj alapjait, mielőtt itthon elindította volna az első foglalkozásokat, immár felnőtteknek is.

Jávor Tímea az első magyar sellőlány

(Fotó: hot! Magazin)

Jávor Tímea gyerekkora óta rajong a sellőkért és a víz alatti világért

Külföldi képzések után ő lett Magyarország első hivatalos sellőoktatója

A sellőúszás a szabadtüdős merülés, a búvárkodás és a szinkronúszás elemeit ötvözi

Tímea szerint a különleges mozgásforma megfelelő oktatással bárki számára könnyen elsajátítható

Jávor Tímea Magyarország első sellőlánya

Jávor Tímea külföldön sajátította el a sellőúszás rejtelmeit. Hazánkban ő az első hivatalos sellőlány, akihez bármilyen korosztály és nem bátran jelentkezhet sellőúszásra.

„Már gyerekkoromban is nagyon szerettem a sellőket”

A sellőúszás a tengerentúlon széles körben ismert műfaj, Magyarországon viszont ­Tímea volt az első, aki felnőttek képzésével is elkezdett foglalkozni.

„Már gyerekkoromban is nagyon szerettem a sellőket, és bár tinédzserként kinőttem ebből, a tengerparton később is újra és újra előjött a rajongásom” – kezdte Tímea a hot!-nak.

Mindig imádtam a vízben lenni és merülni. Aztán egy nyaralás során a barátnőm mutatott egy videót Hannah Fraserről, ahogy gyönyörű sellőruhában, hatalmas cápákkal, rájákkal és delfinekkel úszott. Ez újra felkeltette az érdeklődésemet. Utánanéztem, hol és hogyan lehetne tanulni ezt, de itthon akkor még csak gyerekeknek szóló sellőoktatást találtam.

„Csatlakoztam hát egy szabadtüdős búváregyesülethez, ahol elsajátítottam a biztonságos merülés és a delfinúszás technikáját. Később Hollandiában találtam egy oktatót, akinél elvégeztem a sellőúszáshoz szükséges képzést, majd Horvátországban gyakorlaton is részt vettem. Később a horvátoknál elvégeztem a PADI sellőoktatói képzését is, így lettem hivatalos sellőoktató. Itthon én vagyok az első sellőlány, aki ezt hivatalosan, egy búvárszervezet oktatójaként csinálja.”