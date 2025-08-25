Gallusz Niki vallomása: „Kicsit többet mutattam magamból a kelleténél..."

Ma este 19:55-kor ismét felpörög a TV2 népszerű játéka, a Szerencsekerék, amelyben a szokásokhoz híven Kasza Tibi gondoskodik a jó hangulatról, a szerencselány szerepében pedig Balogh Eleni tündököl majd. Az adás azonban most különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a sztárvendég ezúttal nem más, mint Gallusz Niki, aki már a színpadon is sokszor bizonyította, hogy bármi megtörténhet vele – legyen szó fergeteges énekről, lehengerlő színészi alakításról, vagy épp egy váratlan villantásról.

Gallusz Niki villantása nem sokat bízott a fantáziára (Fotó: Keller Mátyás)

Gallusz Niki előadása váratlan irányt vett

A színésznő őszintén mesélt arról, milyen kellemetlen, ugyanakkor vicces helyzetbe került a „Chicago” című előadás során:

A barátaim mindig óva intettek attól, hogy túl dekoltált felsőben lépjek színpadra. Sok évvel ezelőtt, a Chicago című előadásban viszont egyszer egy középen kapcsolható pánt elpattant rajtam a színpadon, és kicsit többet mutattam magamból a kelleténél. Az volt a két táncos feladata, hogy lefogjon, és nem értették, hogy miért jelzem civilben, hogy most már engedjenek el. Szerencsére csak a tánckar látott, mert éppen feléjük fordultam az adott jelenetnél, de utána jó hangosan köszöntek rám a táncos fiúk a folyosón

– idézte fel nevetve Gallusz Niki. A sztori jól mutatja, mennyire felszabadult és őszinte tud lenni a színpadon, még akkor is, ha épp egy apró baki kerül reflektorfénybe.

Nem akárki jön el a mai adásra

A mai Szerencsekerék adásban azonban a villantós sztorin túl is bőven akad majd érzelem és meglepetés. Balogh Eleni, aki szerencselányként minden alkalommal színt és bájt visz a játékba, most különösen izgatott, hiszen a közönség soraiban édesanyja is helyet foglal majd: „Itt van velünk anyukám, és ez nekem nagyon sokat jelent. Már most izgulok, a maximalizmusom szerintem anyu elvárásaitól alakult ki. Miatta lettem olyan, amilyen. Kezdetektől sokat jött velem fotózásokra, forgatásokra, lejöttem a színpadról, megdicsért, hogy ügyes voltam, de mindig jött egy DE. Amikor megkaptam a szerencselány szerepét, akkor bömbölve hívtam anyut, és szerintem félig ő is sírt, nagyon örültünk” – mesélte meghatottan Eleni.