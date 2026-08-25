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Csomagolási trükk utazáshoz – Így fér el 5 napra elegendő ruha a kézipoggyászodban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 25. 12:00
bőröndcsomagolás
Egyre népszerűbb a kézipoggyásszal történő repülés, csakhogy ennek is vannak problémái: hogy férnek majd el a nyaralásra szánt ruhák a kis bőröndben? Az egyik új csomagolási trükk azt ígéri, hogy öt napra elegendő ruhákat, kiegészítőket és egyéb alapvető utazási felszerelést is el tudunk vele csomagolni.
Szekáry Zsuzsanna
A szerző cikkei
  • Miért használd a 90-fokos trükköt ha kézipoggyászba csomagolsz? 
  • Így csomagolj a 90-fokos trükk szerint.
  • További tippek a pakoláshoz.

Ezt a kérdést a Reddit online fórumon is alaposan körbejárták a „How to pack more clothes into a carry-on luggage?“ kérdés alatt (Magyarul: Hogyan csomagoljunk be több ruhát a kézipoggyászba?). A felhasználók a bejegyzés alatt keresztbe-kasul átbeszélik a különböző csomagolási trükköket, mi pedig kiválasztottuk a legjobbat.

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Csomagolási trükk, hogy elférj a bőröndödben - illusztráció
Fotó: Forrás: Chutima Chaochaiya/Shutterstock

Csomagolási trükk a kézipoggyászhoz: 90 fokos szögben csomagolja be

Az egyik hozzászólás azt ígéri, hogy egy hétre való ruhát is el lehet pakolni görgetés vagy gyűrődés nélkül. A trükk: minden becsomagolandó ruhát 90 fokos szögben kell elfordítani, és így egymásra rakni. 

Így csináld: mielőtt mindent bepakolnál a bőröndbe, vagy a hátizsákba, a legjobb, ha kiteríted a dolgaidat az ágyra. 

Most jön a trükk: helyezd a következő ruhadarabot az első ruhadarab fölé, 90 fokkal elfordítva. Majd helyezd a harmadikat a második fölé, ismét 90 fokkal elfordítva. Folytasd így tovább a ruhák csomagolását az óramutató járásával megegyező irányban, amíg végül középre helyezd a fehérneműket. 

Most fogd meg a négy külső végénél, és húzd a csomag közepe felé (hasonlóan az ajándékok csomagolásához). Végül az összehajtott csomagot tedd bele a kézipoggyászba. 

Miért is olyan jó a 90 fokos pakolási trükk? 

Az ok, amiért ez a módszer valóban hatékony: a nadrágok derékpántjai, illetve a ruhák szegélyei és varrásai nem egymáson helyezkednek el, ami helyet takarít meg

A „feltaláló” azt állítja, hogy ezzel a módszerrel öt napra elegendő ruhát, két pár cipőt és utazási kozmetikumokat tudott elhelyezni a kézipoggyászában, mielőtt nyaralni indult volna repülővel. 

További tippek a pakoláshoz, az alábbi videóban: 

 

 

 

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