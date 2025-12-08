Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gallusz Niki: "A Jóisten nagyon szeret engem, mert állandóan ver"

Gallusz Niki
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 07:15
Nemrég az eljegyzéséről szóltak a hírek. Gallusz Niki életében kevés tabu van; most is nyíltan beszélt az érzéseiről és arról, hogy a történet mégsem annyira kerek.
Nagyon sok üzenetet hordoznak a történetei: önmagunk felvállalásáról, arról, hogyan élhetjük az életünket úgy, ahogyan valóban szeretnénk. Gallusz Niki teszi mindezt finoman, nőiesen, a legkisebb feltűnés nélkül.

„A mai napig nagyon sokan megállítanak az utcán, és ilyenkor mindig kiderül, hogy valaki arra az üzenetre, megerősítésre, élettörténetre, élethelyzetre vágyik, amit én egykor egy riportban elmeséltem. Mindez azért is nagyon érdekes, mert van, hogy azt gondolom: többet mondtam egy riportban, interjúban, mint amit kellett volna. Utólag viszont beigazolódik, hogy célba ért az üzenet, én pedig nem hoztam rossz döntést akkor, amikor egy kicsit többet árultam el magamról” – kezdte a színésznő a hot!-nak.

Mi a helyzet Gallusz Niki eljegyzésével?

Arról szóltak a hírek, hogy eljegyezték, azonban Niki elmondta, hogy egyelőre még nem horgonyzott le senki mellett. De nem panaszkodik; megtanult szembenézni az akadályokkal és a kihívásokkal.

Szeretném azt érezni, hogy végre révbe értem, de senkit nem akarok ámítani: sem magamat, sem másokat. Valahogy azt érzem, hogy az életem éppen olyan, amilyennek azt egykor József Attila is megírta. A Jóisten nagyon szeret engem, mert állandóan ver. Mindig van valami, ami problematikus; van, hogy maga a személy, akivel éppen összetalálkoztam. Jelen pillanatban olyan élethelyzetek vannak, amelyek nehezen alakulnak, emiatt aztán nem tudják megteremteni azt a nyugalmat, amire vágynék. Maga a pályám sem nyugalmas, és most már valahogy úgy vagyok vele, hogy meg kell hogy barátkozzak ezzel a helyzettel. Nem tudok megpihenni, és ez nem énmiattam van. Bennem már kialakult a béke, a harmónia utáni vágy, azonban valahogy az élet nem ezt a sorsot szánja nekem.

Sokszínűség

Niki is szerepel a Madách Színházban látható Six musicalben, amely VIII. Henrik feleségeinek történetét dolgozza fel. Niki szerint a darab tökéletesen bemutatja a nők sokszínűségét.

 

 

