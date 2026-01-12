Tizenöt év után megszólalt Fodor Zsóka telefonja: „Így történt, nagymama lettem”

A színművésznő mindig is hitt abban, hogy az emberi kapcsolatok sosem szakadnak el végleg, legfeljebb egy időre elcsendesednek. A mostani történet Fodor Zsóka számára is bizonyíték arra, hogy az ünnepek idején valóban megtörténhetnek a legváratlanabb fordulatok.

Fodor Zsóka igazi karácsonyi csodát élhetett át, amikor váratlan hívást kapott (Fotó: Mediaworks Archív)

Fodor Zsóka: „Visszakaptam a 15 éve nem látott keresztlányomat”

Fodor Zsóka nem mindennapi történetet osztott meg rég nem látott keresztlányáról a Borsnak, akivel tizenöt éven át semmilyen kapcsolata nem volt. Karácsony szent estéjén azonban megszólalt a telefon, és ez az egyetlen hívás mindent megváltoztatott. „Visszakaptam a 15 éve nem látott keresztlányomat” – fogalmazott meghatottan a művésznő, hozzátéve, hogy „Hosszú évek óta nem történt ennyi jó dolog velem, mint most az ünnepekkor.”

Hogy igazán megértsük és átérezzük ezt az érzékeny és megható pillanatot, 70 évet kell visszarepülnünk az időben. Fodor Zsóka fiatalon, egészen pontosan 14 éves korában ismerkedett meg keresztlánya édesanyjával, osztálytársak voltak, kapcsolatuk szinte testvéri volt. Számtalan közös élmény, esküvők, bulik és még az 1956-os menekülés emlékei is összekötötték őket.

Évekre eltávolodtak korábbi legjobb barátnőjével (Fotó: Mediaworks Archív)

Több mint öt évtized emléke

Egy félreértés azonban elsodorta őket egymástól, és hosszú ideig nem beszéltek. Egy napon aztán csörgött a telefon:

A semmiből jött a halálhíre, egészen megdöbbentett, nincs többé a legjobb barátnőm, akivel az elmúlt években nem sikerült rendezni a kapcsolatot. Ugyanakkor nagyon jól esett, hogy a keresztlányom felhívott. A temetésen odajött hozzám -megjegyzem, 14 éves kora óta nem láttam-, hogy Zsóka, telefonáltak, hogy nem ér ide a pap, temesd el az anyut kérlek. Na, én teljesen lefagytam, hogy te jóisten, itt a sok ismeretlen ember, már régóta nem voltam a család közösségének része. Beszéljek szépeket ebben a nehéz helyzetben... Odaálltam hát a koporsó elé és mindent összeszedtem, a fiatalkorunk emlékeit, eskövők, bulik, amikor 56-ban csúszva menekültünk a lövések elől, rengeteg emlék

– idézte fel és sorolta Zsóka, mintha csak tegnap történtek volna. A szertartás után ugyan beszélgettek a keresztlánnyal, ám az élet ismét elsodorta őket egymástól, a fiatal nő külföldre költözött.