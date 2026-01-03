"Jó lenne egy kistesó" – esküvőről és második babáról mesélt a Borsnak Aurelio

A sztárapuka élete hatalmas fordulatot vett, amióta szabad ember lett. Aurelio a börtön után családos ember lett, aki boldogan él együtt gyermeke édesanyjával és kislányukkal, Sofival. A korábbi VV győztes most terveiről mesélt lapunknak.

A Nagy Duett műsorban Nótár Mary és Aurelio elkápráztatták a közönséget (Fotó: Bors)

Aurelio második gyereket szeretne

Még a rácsok mögött tudta meg a volt villalakó, hogy édesapa lett. Aurelio mindig is vágyott gyerekre, így nagyon örült a váratlan fordulatnak. Ahogy lábbilincsben elhagyta a börtönt, első útja kislányához vezetett, akinek édesanyjával úgy döntöttek, megpróbálják egy párként nevelni gyermeküket. A valóságshow-hős nem is tagadja, hogy boldog, hogy így alakult az élete, hiszen szerelmes és imádja Sofit. Amikor a Bors Baján meglátogatta a családot, későbbi terveikről is mesélt.

„Szeretnénk nagyon sok mindent Nikivel, második babát is nagyon” – kezdte lapunknak Aurelio, aki a döntőig menetelt a Nagy Duett műsorban Nótár Mary-vel.

De az a helyzet, hogy én még csak most kezdem megszokni, hogy van egy, most kezdek igazán belejönni az apaságba. Persze Sofi már nem baba, most lesz áprilisban négy éves, persze játszunk a gondolattal, hogy jó lenne egy kistesó. De amikor néha ezzel az eggyel is alig bírunk, akkor megváltozik a véleményünk. Mert a szülőség nem könnyű, nem úgy van az, hogy na jöjjön a második, majd megoldjuk. Igen lesz tesó, de még nem tudom mikor, sokat olvasok arról, hogy mi az ideális korkülönbség a gyerekek közt, most úgy gondoljuk, megvárjuk, amíg négy és fél éves lesz Sofi és akkor indul a baba projekt!

A sztárapukának - aki 100 ezer forintot fizet annak, aki meglátja a Mekiben – az esküvővel kapcsolatban is megvannak a tervei.

„Szerintem minden normális kapcsolatban eljön egyszer az a pont, hogy az ember megkéri a szerelme kezét. Számomra is egyértelmű, hogy szeretném feleségül venni Nikit, de azért előtte még kell tőle egy igen. Mert szerintem így normális, ha család van, legyünk férj és feleség és szeretném, ha Niki az én nevemet viselné!”

Aurelio szerelme, Niki szerint is sor kerítenek az esküvőre (Fotó: MG)

Aurelio párja is megszólalt a második babáról

Kíváncsiak voltunk, mit szól a sztárapuka terveihez szerelme, Niki.