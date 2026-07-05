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"Kétségbeesetten vágyom az intimitásra a feleségemmel"

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 05. 21:00
férfiházasság
A férfi nem tudja, mit tegyen. Úgy érzi, már évek óta romokban van a házassága.
Bors
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Egy névtelensége megőrzését kérő férfi számolt be arról, hogy húsz éve él házasságban feleségével és három gyermekünk van: egy 19 éves, aki már főiskolára jár, valamint egy 17 és egy 15 éves. Bár kívülről úgy tűnik, minden rendben van velük, akadnak problémák.

Nagy dilemmába került a férfi, nem tudja, megmenthetné-e a házasságát
Nagy dilemmába került a férfi, nem tudja, megmenthetné-e a házasságát
Fotó: Daniel Reche /  Pexels (Képünk illusztráció)

A házasság nehézségei

A feleségemmel külön ágyban alszunk, és már több mint öt éve nem éltünk házaséletet. Ez az ő döntése volt, nem az enyém. Korábban próbálkoztunk párterápiával, de nem jutottunk előbbre. A feleségem egyáltalán nem tesz erőfeszítést a kapcsolatunkért és már nem hajlandó külső segítséget kérni

– fejtette ki a férfi, hozzátéve, már csak a gyerekei miatt van a párja mellett. Arról is beszámolt, hogy nagyon vágyik egy szeretetteljes, bensőséges párkapcsolatra. Rendkívül magányosnak érzi magát, és egyre nagyobb neheztelés alakul ki benne a felesége iránt.

Két munkahelyen dolgozom, miközben a feleségem otthon van – hogy mivel tölti a napjait, azt nem is tudnám megmondani. Nem hajlandó munkát vállalni. Félek attól, milyen következményekkel járna egy válás: hogyan hatna a gyermekeimre és a karrieremre

– kért segítséget a nypost.com szakemberétől a Pennsylvaniában élő férfi.

A párkapcsolati tanácsadó válaszol

Lehet, hogy a felesége nem hajlandó szakemberhez fordulni a házasságukban lévő problémák miatt, de Önnek mindenképpen érdemes lenne megtennie. Egy hozzáértő szakember segíthet tisztábban látni a helyzetét, átgondolni az érzéseit, így higgadtan eldöntheti, mi legyen a következő lépés. Az én véleményem szerint a házasságuk valójában már öt évvel ezelőtt véget ért, és nem gondolom, hogy továbbra is ilyen körülmények között kellene élnie

– fejtette ki a szakember.

 

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