„Én már nagyon régóta szeretnék nagypapa lenni” – Szívszorító vallomás Szolnoki Pétertől

Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy három évtizeden át képes volt meghatározó szereplője maradni a hazai popzenének. A Bon-Bon azonban pontosan ezt éri el: Szolnoki Péter és Török Tamás zenekara idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, amit 2026. május 16-án, egy nagyszabású koncerttel koronáznak meg. A jubileumi eseményen sztárvendégek is színpadra lépnek, köztük Auth Csilla, Charlie és Ganxsta Zolee.
A zenekar tagjai a Mokka műsorában meséltek nemcsak a készülő ünnepi koncertről, hanem magánéletükről is. Szolnoki Péter számára különösen emlékezetes időszak ez: lánya nemrég férjhez ment.
Csodálatos élmény volt, olyan, mintha csak egy pillanatra csuktam volna be a szemem: a kislányomból felnőtt nő lett. Ez óriási változás nemcsak neki, hanem nekünk, szülőknek is
– mondta meghatódva az énekes.
Nem is titkolta, hogy szívesen vállalná a következő családi szerepet is: „Én már nagyon régóta szeretnék nagypapa lenni” – árulta el mosolyogva.
Török Tamás közben fiatal apukaként él át izgalmas mindennapokat: hároméves ikerfiaival, Barnabással és Benedekkel éppen az óvodakezdés nagy kihívásait tapasztalja meg.
Minden nap ajándék, még ha duplán is kapom vissza a saját makacsságomat
– mesélte nevetve.
A zenekar nemcsak a jubileumi koncertre készül, hanem a Bon-Bon musical felújított változatát is színpadra állítják januárban. A produkcióba várhatóan új dalok is bekerülnek, hiszen a zenekar repertoárja az elmúlt 30 évben szinte kimeríthetetlenné vált. Ez ugyanakkor komoly feladat elé állítja a tagokat: hogyan férjen bele minden fontos sláger egy estére?
Olyan sok dalunk van, hogy egy három és fél órás koncert sem lenne elég. Ezért lesznek rövidített változatok is, hogy a közönség minél többet hallhasson, de mégse fáradjunk el együtt
– árulta el Szolnoki Péter.
Az biztos, hogy a 30 éves jubileumi koncert nem egyszerű est lesz, hanem valódi ünnep, látványos show-val, különleges körítéssel és természetesen a közönséggel együtt. A Bon-Bon számára a rajongókkal közösen megélt élmény a legfontosabb: ez tartotta őket életben három évtizeden át, és ez ad erőt ahhoz, hogy a következő években is újabb dalokkal és élményekkel gazdagítsák a magyar könnyűzene történetét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.