„Én már nagyon régóta szeretnék nagypapa lenni" – Szívszorító vallomás Szolnoki Pétertől

2025. szeptember 26.
A Bon-Bon idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, Szolnoki Péter és Török Tamás pedig a Mokka műsorában árultak el részleteket a jubileumi koncertjükről. A zenekar nem csak sztárvendégekkel készül, hanem meghitt családi titkokat is megosztottak: kiderült, hogy Szolnoki Péter már régóta szeretne nagypapa lenni.
Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy három évtizeden át képes volt meghatározó szereplője maradni a hazai popzenének. A Bon-Bon azonban pontosan ezt éri el: Szolnoki Péter és Török Tamás zenekara idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, amit 2026. május 16-án, egy nagyszabású koncerttel koronáznak meg. A jubileumi eseményen sztárvendégek is színpadra lépnek, köztük Auth Csilla, Charlie és Ganxsta Zolee.

Szolnoki Péter portréinterjú - BORS
A Szolnoki Péter dalok a mai napig népszerűek, idén ünnepli a Bon-Bon a 30. szülinapját (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Szolnoki Péter: „Én már nagyon régóta szeretnék nagypapa lenni”

A zenekar tagjai a Mokka műsorában meséltek nemcsak a készülő ünnepi koncertről, hanem magánéletükről is. Szolnoki Péter számára különösen emlékezetes időszak ez: lánya nemrég férjhez ment.

Csodálatos élmény volt, olyan, mintha csak egy pillanatra csuktam volna be a szemem: a kislányomból felnőtt nő lett. Ez óriási változás nemcsak neki, hanem nekünk, szülőknek is

 – mondta meghatódva az énekes. 

Nem is titkolta, hogy szívesen vállalná a következő családi szerepet is: „Én már nagyon régóta szeretnék nagypapa lenni” – árulta el mosolyogva.

Szolnoki Péter lánya, Szolnoki Boglárka nemrég mondta ki a boldogító igent, édesapja végig mellette állt (Fotó: Instagram)

Török Tamás fiatal apaként duplán kapja vissza a makacsságát

Török Tamás közben fiatal apukaként él át izgalmas mindennapokat: hároméves ikerfiaival, Barnabással és Benedekkel éppen az óvodakezdés nagy kihívásait tapasztalja meg.

Minden nap ajándék, még ha duplán is kapom vissza a saját makacsságomat

 – mesélte nevetve.

Szolnoki Péter portréinterjú - BORS
A Bon-Bon zenekar idén ünnepli 30. jubileumát, ebből kifolyólag sok mindennel készülnek a rajongóknak (Fotó: archív/hot! magazin)

Új dalok és felújított Bon-Bon musical is érkezik

A zenekar nemcsak a jubileumi koncertre készül, hanem a Bon-Bon musical felújított változatát is színpadra állítják januárban. A produkcióba várhatóan új dalok is bekerülnek, hiszen a zenekar repertoárja az elmúlt 30 évben szinte kimeríthetetlenné vált. Ez ugyanakkor komoly feladat elé állítja a tagokat: hogyan férjen bele minden fontos sláger egy estére?

 Olyan sok dalunk van, hogy egy három és fél órás koncert sem lenne elég. Ezért lesznek rövidített változatok is, hogy a közönség minél többet hallhasson, de mégse fáradjunk el együtt

– árulta el Szolnoki Péter.

Az biztos, hogy a 30 éves jubileumi koncert nem egyszerű est lesz, hanem valódi ünnep, látványos show-val, különleges körítéssel és természetesen a közönséggel együtt. A Bon-Bon számára a rajongókkal közösen megélt élmény a legfontosabb: ez tartotta őket életben három évtizeden át, és ez ad erőt ahhoz, hogy a következő években is újabb dalokkal és élményekkel gazdagítsák a magyar könnyűzene történetét.

 

