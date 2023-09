Széphalmi Juliska először szólal meg szakítása óta: „Egyszerű a történet, nem akarta más gyerekét nevelni!”

Széphalmi Juliska nagyon erős nő, ezt élete során már többször bizonyította és erre a bizonyos erőre most újra nagy szüksége van. Közel tíz hónap szerelem és kiegyensúlyozott párkapcsolat után újra egyedül maradt. A Madách Színház táncművésze örül neki, hogy most nagyon sűrű az élete, mert ahogy fogalmaz: így nincs ideje érezni!



Széphalmi Juliska tanult az újabb szakításból

A gyönyörű táncosnő a Sánta Lászlótól való válása után sokáig szingli volt. Sosem tagadta, hogy nagyon megviselte a szakítás, nem is akart beengedni senkit az életébe. Főleg nem a munkahelyén.

- Azt mondják, minden szakításnak van tanulsága, én már tudom is, ebből mit kell megtanulnom – mondta a Borsnak őszintén Széphalmi Juliska. - Hogy a munkahelyeden sose jöjjél össze senkivel… Pedig látod, nekem ezt már meg kellett tanulnom, hiszen Lacival is ügye együtt dolgoztunk és azóta is dolgozunk, ami folyamatos konfliktusokat eredményezett. De az érzelmeket, a szerelmet nem lehet irányítani és belépett az életembe, a szívembe Ricsi.

Kovács Richárd táncművésszel fokozatosan lépett szintet a táncosnő kapcsolata, s bár sok időt töltöttek kettesben, azzal sokáig várt, hogy imádott kisfiának bemutassa. De végül megtörtént a bemutatkozás, majd elmentek hármasban nyaralni Horvátországba. Nem sokkal a csodálatos tengerparti hét után viszont véget ért a kapcsolat.

- Egyszerű a történet, nem akarta más gyerekét nevelni! Megpróbálta, nem ment… - sóhajtott fájdalmasat Juliska. - Csalódott vagyok és szomorú, mert én hittem ebben, hittem ebben a kapcsolatban. Nagy szerencse egyébként, hogy most nagyon sűrűek a napjaim: bemutatóm volt, Lacika most kezdte az iskolát, én is visszaültem az iskolapadba és nagyon készülök életem első maratonjára, semmire nincs időm, érezni sem! - fejezte be csalódottan a színésznő.