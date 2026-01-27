Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Patkó Béla Kiki vallomása daganatos betegségéről: „Az orvos szerint két hetem volt hátra”

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 14:30
Az Első Emelet zenekar legendás frontembere a 2000-es évek elején kétszer is megküzdött a rákkal. Patkó Béla Kiki akkor hatalmas küzdésről és élni akarásról tett tanúbizonyságot. Most elárulta, hogy voltak pillanatok, amikor az orvosai sem adtak volna egy lyukas garast sem az életéért.
Patkó Béla Kiki igazi orvosi csodának számít. Mindezt úgy, hogy saját bevallása szerint ő maga nem is tudta, hogy mindössze két hetet jósoltak neki a szakemberek, amikor felállították a drámai diagnózist. Az Első Emelet frontembere most a Húrokon írt történelem legfrissebb epizódjának vendégeként mesélt arról a két évről, amikor az életéért küzdött és legyőzte a halálos kórt.

Patkó Béla Kiki legyőzte a rákot
Patkó Béla Kiki őszintén beszélt arról a két évről, amíg küzdött a betegséggel (Fotó: YouTube)

Patkó Béla Kiki: „Nem volt önsajnálat és nem volt betegségtudat”

Ha az ember életében van egy-két nagy dobás, akkor az sok mindenen átsegíti. Persze néha el is kell veszni.”

 Mint ahogy nekem is volt az életemben egy kétéves periódus, amikor totálisan kilátástalan volt minden.

„Jött egy betegség, de soha nem volt betegségtudatom. Bármilyen nehéz és kegyetlen volt… A család ezt végignézte, hiszen ők látták. De az én hangomon sem telefonban, sem sehol nem volt nyoma a reménytelenségnek. Nem volt önsajnálat és nem volt betegségtudat. Szerintem ez nagyon sokat segített nekem a gyógyulásban. A családom felém soha nem mutatta, hogy baj van. Ez is erőt adott nekem” – idézte fel élete legnehezebb időszakát Patkó Béla Kiki.

Patkó Béla Kiki az orvosait is meglepte csodaszámba menő gyógyulásával
Patkó Béla Kiki gyógyulása az orvosait is meglepte (Fotó: YouTube)

Patkó Béla Kiki megküzdött a rákkal

Az énekes ugyanakkor felidézett három fontos, vagyis inkább emlékezetes pillanatot, melyek mindegyikét a hosszas, kórházi kezelése során élte át. ”Három, meghatározó pillanata volt az én betegségben töltött utamnak.”

Az orvos, aki a kórházban kezelt, hónapokkal a diagnózis után szembesített a tényekkel: „Béluska, maga tudja, hogy nagy szarban volt?”

 „Amikor ide bekerült, két hete nem volt hátra az életéből, de ez magán nem látszott” – mondta nekem a doki. Az osztályon, ahol kezeltek, voltak fiatal emberek is. Huszonéves gyerekek. Négyen-öten feküdtünk a kórteremben, amikor ismét bejött ugyanaz az orvos és megkért, hogy vigyem le a fiúkat a Délibe és igyunk meg egy sört, miközben mesélek nekik arról, ami van. A harmadik pedig egy késő esti beszélgetés volt. Azt fejtegette a doki, hogy nem tudja, miből lehetek én összerakva. UFO-nak nézett és kimondta, hogy a jelek szerint rajtam semmi nem fog” – nevetett a Húrokon írt történelem stúdiójában Patkó Béla KIKI.

 

