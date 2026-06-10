„Olyan hírt kaptam, hogy megint sírva fakadtam” – Miss Mood ultrahangos fotót tett közzé

Bár ténylegesen sosem erősítették meg, nyílt titok, hogy Rico és Miss Mood nem csak a zenében, de a magánéletben is egy párt alkotnak. És bár a zenészek már hosszú évek óta kitartanak egymás mellett jóban-rosszban, esküvőre vagy családalapításra eddig nem került sort, így csak Miss Mood macskáit nevelik együtt. Az énekesnő most ezzel kapcsolatban osztott meg egy örömhírt a követőivel.
Mező Dorottya, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Miss Mood már évtizedek óta büszke cicagazdi, hiszen két kiskedvence közül az idősebbik, Bájos már idén ünnepelte a 15. születésnapját, míg Sisike a 4. évét töltötte be. És bizony az ünneplést itt szó szerint kell érteni, ugyanis Dóri egy gyerekzsúrt vagy éppen babaváró bulit megszégyenítő ünnepélyt rendezett a két kisállatnak, dekorral, konfettivel, finom falatokkal és mindennel, amit csak egy macska – vagy akár ember – kívánhat.
Ezek után pedig valószínűleg senki sem lepődik meg azon, hogy a cicusok egészségére még a buliknál is jobban odafigyel. Szerencsére azonban ismét csak „felesleges pénzköltésnek” bizonyult a rutinvizsgálat, ami miatt el is sírta magát.
Olyan híreket kaptam, hogy megint sírva fakadtam. Nagyon nehéz hónap volt a május, és persze, hogy a féléves nagy vizsgálatunk is májusra esett Bájcikával
– kezdte Miss Mood Instagram-oldalán.
„Ugye ő egy 15 éves boldog cica, de a macskák nagy fájdalomrejtők, azaz elképesztően jól titkolják, ha valami nincs rendben velük.”
Éppen ezért félévente hordom nagylaborra, szívultrahangra és fogászati vizsgálatra, és csak reménykedem, hogy feleslegesen költöm el a pénzt ezekre.
„És igen, engedjétek meg, hogy dicsekedjek, Bájoska minden vizsgálata remek eredményt hozott, így örömkönnyekkel távoztunk a kórházból” – mesélte a videóban boldogan, ahol magát a vizsgálatot és felszabadult, meghatott pillanatot is megmutatta.
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