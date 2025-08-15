UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Szívszorító dallamok Schmuck Andor temetésén: Nyári Károly a My Way-t játszotta, ez az oka

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 14:42 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 15. 15:48
Nyári Károly gyönyörű dallamai mindenkit meghatottak. Schmuck Andor temetésén gyönyörű dallamok csendültek fel.
D.G.
A szerző cikkei

Augusztus 15-én pénteken búcsúztatják el Schmuck Andort. A közéleti személyiség halálhíre július közepén mindenkit szíven ütött, így nem meglepő, hogy temetésére is sokan érkeztek. Jó barátja, Nyári Károly zongorán játszott a tiszteletére, nem véletlen a dalválasztás.

 Schmuck Andor temetése Fiumei úti temetőben: Nyári Károly zongorajátékával hatotta meg a gyászolókat (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Nyári Károly Schmuck Andor tiszteletére zongorázott

Az elismert zenész, Nyári Károly nagyon közel állt Schmuck Andorhoz, még a tragikus utolsó nap előtt is beszéltek telefonon, nem sokkal korában pedig találkoztak is. Nagyon jól ismerték egymást, így a zenész természetesen tudta, hogy Frank Sinatra My Way című dala milyen sokat jelent Schmuck Andor számára.

Nyári Károly Frank Sinatra legnagyobb slágerét adta elő Andor tiszteletére
Fotó: Bors

Ahogy arról a Bors többször is beszámolt már, Schmuck Andor sírja évekkel ezelőtt elkészült, barátjával, Pánczél Zoltánnal közös nyughelyre kerül. A Tisztelet Társasága elnöke korábban nyíltan beszélt arról, hogy minden hónapban meglátogatja barátja – egyben saját – sírját, sőt, korábbi ígéretéhez híven több alkalommal is elfújatta neki az említett Sinatra-dalt.

Ma kivételesen egy nappal előbb emlékezem Pánczél Zoltan barátomra …

Nem bírták sírás nélkül a szerettei és a hírességek sem

Ez a szívszorító hagyomány előtt tisztelgett Schmuck Andor egyik legközelebbi barátja, Nyári Károly, akinek zongorajátékát párás szemmel hallgatta a násznép. A dal utolsó részét pedig magyarul énekelte el a zenész, ami még emberközelebbi tette a produkciót.

A zongorajáték előtt pedig Szalóczy Pál mondott megható beszédet:

Shmuck Andor olyasvalaki, aki mindig kereste a kapcsolatot az emberekkel, a közösségért élt. Sokszor humorral átszőtt saját stílusában próbálta jobbá tenni világunkat” – felidézte kedves gyermekkorát két fivérével és szüleivel: édesapát 28 évesen vesztette el, édesanyját tavaly.

Sokan már a szertartás elején nem bírtak a könnyeikkel: Schmuck Andor korábbi felesége, Eszter összeomlott, ketten támogatták a csinos nőt. De Fodor Zsókáról – aki fiaként tekintett Andorra – fekete fátyollal eltakart arca ellenére is megállapítható volt, hogy nem bír a könnyeivel, mikor elhelyezte a virágát.

Fodor Zsóka nem tudta visszatartani a könnyeit: fiaként szerette a elhunytat (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

 

 

