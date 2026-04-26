A farm, ahol élünk személyiségteszt: te melyik szereplőre hasonlítasz leginkább? Most kiderül

A farm, ahol élünk egy olyan sorozat, amely hiába ért véget, a mai napig boldogan emlékszünk vissza minden epizódjára. Nehéz volt nem szívünkön viselni a család minden tagjának sorsát, de mindnyájunknak volt valaki közülük, akiért egy kicsit jobban izgult, akinek jobban drukkolt, hogy valóra váljanak az álmai. Te kivel tudtál a leginkább azonosulni a retró sorozat imádnivaló karakterei közül? Töltsd ki a személyiségtesztet, és azonnal kiderül, ki áll hozzád a legközelebb Walnut Grove lakói közül!

Személyiségteszt: te ki lennél A farm, ahol élünk szereplői közül?

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A farm, ahol élünk személyiségteszt: te melyik szereplőre hajazol a leginkább?

A farm, ahol élünk egy amerikai családi western-drámasorozat volt, amelynek első epizódja 1974-ben látott napvilágot. Nem telt sok időbe, míg a nézők a szívükbe zárták a különleges hangulatvilággal dolgozó történetet és imádnivaló karaktereit.

A történet alapját Laura Ingalls Wilder önéletrajzi ihletésű regényei adták, a televíziós változat azonban sok helyen önálló történetekkel bővült.

A sorozatban a Minnesota állambeli Walnut Grove kisvárosának lakóit láthattuk, ahogyan mindennapi problémáikkal küzdenek, és segítik egymást a legnehezebb helyzetekben.

A történet középpontjában az utánozhatatlan Ingalls család állt. Emlékszel még mindenkire? Akkor itt az idő, hogy kiderítsd, melyikükre hasonlítasz a legjobban. Válaszolj őszintén a személyiségteszt kérdéseire, hogy megtudd, melyik karakter áll hozzád a legközelebb!

Mit csinálsz, amikor hazaérsz egy nehéz nap után?

A) Megnézem, milyen feladatok várnak még rám otthon.

B) Nyugalmat és harmóniát keresek és teremtek otthon.

C) Leülök, és megosztom a napomat a családommal. Ha a családtagjaid hajba kapnak:

A) Azonnal cselekszem, próbálom javaslatokkal elsimítani a konfliktust.

B) Mindenkit megpróbálok megnyugtatni.

C) Kérdezek, hogy megértsem a helyzetet. Milyen a munkamorálod?

A) A munkát egy szükséges és fontos kötelességnek látom, amit teljesítek is.

B) Szorgalmas vagyok. Ez a családért vállalt felelősségem.

C) Dolgozom, mert ez egy szuper tanulási lehetőség. Hogyan reagálsz, ha egy családtagodat igazságtalanság éri?

A) Megvédem. Határozottan, erősen lépek fel.

B) Békés megoldást keresek.

C) Megpróbálom megérteni az okát, és azután cselekszem. Milyen szerepet töltesz be a családtagjaid életében?

A) Stabilitást jelentő vezető vagyok.

B) Gondoskodó támasz vagyok.

C) Jó társaság és kíváncsi társ vagyok. Mennyire fontos, hogy az életet szabályok szerint éld?

A) Fontos, de nem mindenekfelett. Akadnak kivételek.

B) Szeretem a rendszert, mert biztonságot nyújt. Igyekszem betartani őket.

C) Szkeptikus lélek vagyok. Jobban szeretek kérdezni és kísérletezni. Szerinted melyik tulajdonság írja le a személyiségedet leginkább?

A) Kitartás.

B) Türelem.

C) Kíváncsiság.

A személyiségteszt értékelése: