„Természetes, igazi” – Pokorny Liáról különleges fotó került elő a múltból

Manapság, az okostelefonok világában a polaroid fotók egyre nagyobb ritkaságnak számítanak, de egyben igazi kincsnek is, amiket sokan szívesen elővesznek időnként, felidézve a régi emlékeket. A színésznő, Pokorny Lia is így tett a napokban, mialatt néhány mély gondolatot is megosztott a közösségi oldalán.

Régi fotóra bukkant rá Pokorny Lia / Fotó: Bors

Amikor még nem volt okostelefon, ilyen képek készültek. Az elkapott pillanat tényleg az volt! Szeretem, hogy természetes, igazi. Mást jelentett akkor a szépség, mint ma. Nem jobb, vagy rosszabb volt, csak más… Nem a filterek és a retus tett széppé, hanem a titok, amit azt gondoltam, senki sem tud rajtam kívül, más nem vehet észre. De Ő igen, látta! És amit el akartam rejteni, mert nem láttam szépnek, ő megmutatta, hogy igenis az!

Persze ma is találkozom csodás fotósokkal, de ő most is nagyon hiányzik! Hálás vagyok, hogy ismertem a fantasztikus (nem, nem az énekes): KONCZ ZSUZSÁT

- írta meg Instagram-posztjában a csatolt fotó mellett Pokorny Lia, akinek a követői örömmel fogadták a régi felvételt.

Az ilyen fotók kincset érnek. Örülök, hogy megosztasz belőlük

- hálálkodott az egyik kommentelő.

Gyönyörű ez a fotó!

- helyeselt egy másik lelkes rajongó is.

